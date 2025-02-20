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New York Valisi Hochul, Trump'ın kendisini "kral" olarak tanımlamasını eleştirdi

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#Kathy Hochul#Donald Trump#ABD
New York Valisi Hochul, Trumpın kendisini kral olarak tanımlamasını eleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 05:30

New York Valisi Kathy Hochul, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "kral" olarak tanımlamasını eleştirerek, "Biz bir yasalar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz." ifadesini kullandı.

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Hochul, sosyal medya platformu X üzerinden, Trump'ın New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırması üzerine açıklama yaptı.

Trump'ın tarifeleri kaldırma açıklamasında kendisini "kral" olarak tanımlamasını eleştiren Hochul, "Biz bir yasalar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz." ifadesini kullandı.

Hochul, Trump'ın kaldırdığı trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerinin "olumlu sonuçları" olduğunu belirterek bu uygulamanın korunması için yasal yollara başvurduklarını duyurdu.

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran Trump, kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaşmıştı.

Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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#Kathy Hochul#Donald Trump#ABD

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