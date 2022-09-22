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New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

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#Recep Tayyip Erdoğan#BM Zirvesi#Dünya
New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 11:03

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolden övgüyle söz edildi. Erdoğan'ın savaş boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor.

Erdoğan'ın açıklamaları uluslararası ajanslar tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilmiş, dünya basını da Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı açıklamalara geniş yer ayırmıştı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınlandı.

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

Haberde, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğuna işaret edilerek iki liderin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları masaya yatırıldı.

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ERDOĞAN'IN PUTİN İLE TEMASLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in en son geçtiğimiz hafta Özbekistan'da yaptığı görüşmeye de işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede de Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.

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'ERDOĞAN TAHIL MÜZAKERELERİNDE MERKEZİ BİR ROL OYNADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında kullandığı, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz, adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var” ifadelerine yer verilen açıklamada, "Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı" görüşüne yer verildi.

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

MACRON'A ELEŞTİRİ: YETERSİZ KALDI

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediği belirtildi.

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Macron, "barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden Batı ittifakının bir konuşmacısı" olarak nitelendirildi.

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