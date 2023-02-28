New York Times'tan çarpıcı deprem analizi... ABD'li bilim insanları Türkiye'yi mercek altına aldı

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Dünya Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden New York Times (NYT) dikkat çeken bir analiz ile okurlarının karşısına çıktı.

Türkiye'de meydana gelen çifte depremi uzmanlara soran gazete 'Bilim insanları, gelecekteki batı Yakası depremlerinin potansiyel gücü ve yeri hakkında ipuçları için felaketi analiz ediyorlar' dedi.

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Gazete Türkiye'de meydana gelen depremin ABD'ye çok şey öğretebileceğini yazdı. Haberde Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları'nda danışman olan Ross Stein'in şu sözüne yer verildi;

'Türkiye'deki depremlerden çok büyük miktarda bilgi edineceğimiz konusunda şüphe yok.'

LOS ANGELES İÇİN RİSK YÜZDE 30

Los Angeles bölgesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin yaklaşık yüzde 30 olduğunun altını çizen NYT, bölgede Türkiye'de olduğu gibi çift deprem olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Kaliforniya'nın yakın tarihinde, Türkiye'deki ilk deprem kadar güçlü yalnızca iki deprem oldu: 1906'daki 7,9 büyüklüğündeki San Francisco depremi ve benzer bir tahmini büyüklüğe sahip olan 1857 Fort Tejon depremi.

Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde artçı şokları inceleyen araştırmacı Debi Kilb, ilk depremden hemen sonra meydana gelen 7.5'lik depremin olağandışı olduğunu söyledi.

DİKKAT ÇEKEN ANALİZ: BEKLENENDEN 10 KAT DAHA GÜÇLÜYDÜ

'7.5'lik deprem beklenen artçı şoktan 10 kat daha güçlüydü' diyen Kilb edindikleri bilgilerin San Andreas'a uygulayabileceği görüşünü dile getirdi.

Cornell Üniversitesi'nde misafir profesör olan Judith Hubbard ise San Andreas'taki bir deprem, kırılmaya hazır başka bir fayı tetiklerse, 'bekleyebileceğinizden çok daha büyük bir fayı parçalayabilir' dedi.

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Hubbard bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ikinci depremin Los Angeles'a daha yakın bölgede yer alan faylarda meydana gelmesi beklediğinin altını çizdi.

WSJ: SAĞLIK SİSTEMİ YENİDEN ÇALIŞIR HALE GETİRİLİYOR

Bir başka ABD merkezli yayın kuruluşu Wall Street Journal (WSJ) ise Türkiye'nin deprem sonrası attığı adımları mercek altına aldı.

'Depremlerden Sonra Türkiye Sağlık Sistemini Yeniden Çalışır Hale Getirmek İçin Harekete Geçti' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan WSJ haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye'nin dört bir yanını harap eden depremlerden iki hafta sonra, hükümet ve yardım grupları, on binlerce yaralıyı ve rutin bakıma ihtiyacı olanları tedavi etmek için mücadele eden bölgenin ağır hasar görmüş sağlık sistemini desteklemek için harekete geçiyor.'