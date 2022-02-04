New York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda 'anons' detayı!

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ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonun yankıları sürüyor.

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirdi.

Türkiye sınırına yakın bir kasaba olan Atme'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında DEAŞ lideri El-Kureyşi'nin öldürüldü

6 ÇOCUK ÖLDÜ

Operasyonda ABD tarafı kayıp vermezken Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNİCEF), ABD tarafından gerçekleştirilen operasyon nedeniyle 6 çocuğun öldüğünü, bir kız çocuğunun ise ağır yaralı olduğunu duyurdu.

YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Operasyona ait yeni görüntüler yayınlanırken ABD basını da yeni detaylara ulaştı.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, operasyon 24 elit ABD komandosu tarafından gerçekleştirildi.

ARAPÇA ANONS YAPILDI

ABD komandoları, Suriye'nin Atmeh kentinde, Türkiye sınırına oldukça yakın üç katlı bir evi hızla kuşattı.

Görgü tanıkları helikopter sesi ile uyandıklarını ve hemen ardından Arapça olarak 'Teslim olursan herkes güvende olur. Kalanlar ölecekler' anonsunun yapıldığını açıkladı.

New York Times'a konuşan bir komşuya göre anonsta 'Cihada katılmak isteyenler dışarı çıksın' denildi.

'KORKAKÇA KENDİNİ PATLATTI'

El Kureyşi'nin öldürüldüğünün duyurulmasından saatler sonra kameralar karşısına geçerek kritik bir açıklama yapan Joe Biden DEAŞ liderinin ölümüyle dünyanın büyük bir terör tehdidinden kurtulduğunu ifade etti.

Biden operasyon sırasında, Kureyşi'nin işlediği suçlarla yüzleşmek yerine korkakça kendini patlatarak intihar ettiğini açıkladı.

BAĞDADİ'DEN BERİ EN BÜYÜK OPERASYON

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi geçtiğimiz saatlerde operasyonun Ekim 2019'da İdlib'de DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyondan bu yana gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söylemişti.