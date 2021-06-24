New York Times yazdı: Kaşıkçı’nın 4 katili ABD’de eğitim almış

Amerikan New York Times’ta yer alan haberde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı 2018 yılında İstanbul’da öldüren Suudi ekipten dört kişinin, ABD’de askeri eğitim aldığı iddia edildi.



BAKANLIK LİSANS VERMİŞ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan onaylı sözleşme kapsamında verilen eğitimin, özel sermaye şirketi Cerberus Capital Management’a ait merkezi Arkansas’ta bulunan güvenlik firması Tier 1 Group tarafından verilmiş. Tier 1 Group’tan yapılan açıklamada, “nişancılık” ve “bir saldırıya karşı koyma”yı içeren eğitimin savunma amaçlı olduğu ifade edildi. Eğitimde gözetleme ve yakın muharebe çalışmaları da yer almış. Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girmiş, buradan bir daha çıkamamıştı. Kaşıkçı’nın Arabistan’dan gelen 15 kişilik bir infaz timi tarafından öldürülüp parçalara ayrıldığı ve cesedinin ortadan kaldırıldığı anlaşılmıştı. Riyad cinayetin, yönetimin bilgisi dışında gerçekleşmiş ‘serseri bir operasyon’ olduğunu iddia etmişti. Arabistan’da yargılanan 8 sanığa 20 yıl hapis cezası verilmişti.

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