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New York Times yazdı... İran'ı sarsan suikastte İsrail imzası!

#İsrail#İran#Dünya
New York Times yazdı... İranı sarsan suikastte İsrail imzası

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na Albay Hasan Seyyad Hodayi’nin Tahran’da evinin yakınlarında suikast uğraması sonrası New York Times'tan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Gazete suikastın perde arkasını sayfasına taşıdı.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (İDMO) mensup bir albayın başkent Tahran’da Suikast sonucu öldürülmesinin yankıları sürüyor.

Pazar günü meydana gelen suikast sonrası ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'tan (NYT) dikkat çeken bir iddia geldi.

NYT suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve konu hakkında İsrailli yetkililerin ABD'ye bilgi verdiğini yazdı.

Aynı haberde İsrail'in bu iddia ile ilgili yorum yapmadığı belirtildi ve 'bir istihbarat yetkilisine göre İsrail, Amerikalı yetkililere cinayetin arkasında olduğunu bildirdi' denildi.

'İRAN'I SUİKAST İLE UYARDILAR'

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan istihbarat yetkilisine göre, İsrailliler ABD'liler suikastın İran'a, Kudüs Gücü bünyesinde Birim 840 olarak bilinen gizli bir grubun operasyonlarını durdurması için bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

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New York Times yazdı... İranı sarsan suikastte İsrail imzası
İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Devrim Muhafızları albayının cenazesinde binlerce kişi katılmıştı...

İsrail hükümeti, askeri ve istihbarat yetkililerine göre, Birim 840, İsrailli siviller ve görevlilerin kaçırılması ve öldürülmesinde rol oynuyor.

İsrailli yetkililer öldürülen albayın Birim 840'ın komutan yardımcısı olduğunu ve İsraillilere yönelik sınır ötesi operasyonlarda rol oynadığını iddia ediyor.

Mossad ajanları tarafından gerçekleştirilen suikastın Tahran yönetimine bir mesaj olduğu belirtilirken İran ise 840'ıncı Birim'in varlığını hiçbir zaman kabul etmedi.

İRAN CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: İNTİKAMINI ALACAĞIZ

Suikastten saatler sonra konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, öldürülen albayın intikamının alınacağını belirmiş ve 'bu büyük şehidin kanının intikamının alınacağından hiç şüphem yok' demişti.

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İDMO, Albay Hasan Seyyad Hodayi’nin Tahran’da evinin yakınlarındaki Mücahidin-i İslam Caddesi’nde “devrim düşmanları tarafından” saldırıya uğradığını açıklamıştı.

SURİYE'DE GÖREV YAPMIŞTI

Hodayi’nin İDMO’nun yurtdışı operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü mensubu olduğu ve geçen yıl Suriye’de görev yaptığı belirtiyor.

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İRAN SUÇLUYU AÇIKLADI

İDMO, suikastın ABD ve müttefiklerini nitelemek için kullandıkları ifadeyle 'küresel kibirle bağlantılı unsurlar' tarafından yapılan bir terör eylemi olduğunu öne sürdü.

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#İsrail#İran#Dünya

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