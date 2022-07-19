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New York Times 'gizli düşman' diye duyurmuştu... Zelenski'den flaş karar

#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya
New York Times gizli düşman diye duyurmuştu... Zelenskiden flaş karar

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Ivan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova’yı yayınladığı kararname ile görevden aldığını duyuran Zelenski'den flaş bir karar daha geldi. İşte Zelenski'nin gece geç saatlerde açıkladığı gelişme...

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Ülkenin kalbi Kiev'i kuşatan ancak tüm çabalara rağmen düşüremeyen Rusya hedefine Ukrayna'nın batısını koymuş ve tüm gücü ile bu bölgeyi hedef almıştı.

Bu strateji değişikliğinin meyvelerini toplayan Rusya kritik öneme sahip kentleri birer birer ele geçirirken Ukrayna radikal kararlara imza atmaya devam ediyor.

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Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Ivan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova’yı yayınladığı kararname ile görevden aldığını duyurarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.

New York Times (NYT) bu gelişmeyi 'Zelenski gizli düşmanı hedef aldı' başlığı ile okurlarına duyurmuş ve haberde bunun Zelenski'nin Ukrayna'nın savaş çabalarını baltalayan unsurlara karşı daha agresif bir yaklaşım içerisine girdiğinin sinyali olduğu yorumuna yer vermişti.

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NYT'nin bu bu yorumu haklı çıktı. Haberin yayınlanmasından saatler sonra Zelenski aldığı yeni kararları kamuoyu ile paylaştı.

New York Times gizli düşman diye duyurmuştu... Zelenskiden flaş karar
16 Temmuz'da çekilen bu karede Ukraynalılar Rus füzelerinin hedefi olan binanın enkazında arama yapıyor... (Fotoğraf: AP)

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Zelenski, her gece yaptığı video konuşmasında, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde (SBU) 'personel denetiminin' devam ettiğini ve 28 yetkilinin görevden alınmasına karar verildiğini söyledi.

'Farklı seviyeler, farklı odak alanları. Ancak nedenler benzer' diyen Zelenski, görevden alınan kişilerin çalışmalarının yetersiz olduğunun altını çizdi.

Zelenski ayrıca Ukrayna silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki bölgelerde Rus güçlerine önemli kayıplar verdirdiğini belirtti.

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Rus lojistik hatlarını hedef alan saldırılar hakkında konuşan Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'Adım adım ilerliyoruz. İşgalcilerin erzaklarını ellerinden alıyoruz, işbirlikçileri ortaya çıkarıyor ve etkisiz hale getiriyoruz. Sonuç belli; Ukrayna bayrağı tüm şehirlerimizde ve köylerimizde olacak. Bu sadece bir an meselesi.'

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1028 yerleşim yerinin Rus işgalcilerden kurtarıldığını belirten Ukrayna lideri 2 bin 621 yerleşim yerinin hala düşman kontrolünde olduğunu açıkladı.

 

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