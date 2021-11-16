New York Times duyurmuştu... Ve ABD harekete geçti!

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2019'un mart ayında Suriye’de düzenlenen bir saldırıda kadın ve çocukların hedef alındığı haberleri üzerine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'den brifing istediğini açıkladı.

New York Times gazetesinin ABD'nin 18 Mart 2019'da Suriye’de, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediğine yönelik haberi tartışmalara neden oldu.

Günlük basın toplantısında, Bakan Austin'in bu habere yönelik herhangi bir inceleme talimatı verip vermediğinin sorulması üzerine Kirby, Austin’in spesifik bir inceleme talimatı vermediğini, haberi gördükten sonra Orgeneral McKenzie'den brifing istediğini bildirdi.

Kirby, her ne kadar her zaman başarılı olamazlarsa da sivil kayıpları konusunda şeffaf olduklarını savundu.

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Bakanlığın özellikle de sivil kayıplarının önlenmesi için iki ayrı genel inceleme yaptırdığını ifade eden Kirby, "Bunlardan biri tamamlandı güvenlik incelemesinden geçiriliyor. Diğeri ise tamamlanmak üzere. Bu ikincisi Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında istenilen bir çalışma." dedi.

AA muhabirinin, "New York Times haberinde bu saldırıda YPG'nin de belirli ölçüde ABD ordusuna istihbarat sağladığı ifade ediliyor, ABD ordusu hava saldırısı düzenlerken YPG’nin sağladığı istihbarata ne ölçüde güveniyor?" sorusuna Kirby, "DEAŞ ile mücadelede SDG ile çalışıyoruz. Bu anlamda güçlü savaşçılardır ve elbette ki bölgeyi iyi bildikleri için DEAŞ ile mücadelede istihbarat konusunda da destek sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhabirin, "YPG'nin PKK ile ilişkisi dolayısıyla o bölgede belirli ideolojik emelleri olduğu biliniyor. Birçok uluslararası örgüt raporlarında da bu örgütün özellikle de Araplar olmak üzere yerel halka karşı kötü muamelelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı, bu grubun ABD askeri gücünü suistimal ederek New York Times haberinde olduğu gibi katliamlara yol açma ihtimali konusunda bakanlıkta şu ana dek herhangi bir kaygı söz oldu mu?" sorusunu ise Kirby geçiştirmeye çalıştı.

Kirby, "DEAŞ gibi bir örgütün peşinden giderken, hem kendimizin ve ortaklarımızın hukukun üstünlüğü ve askeri gücün sorumlu bir şekilde kullanması konusunu göz önünde bulundurduk. Bu devam eden bir kaygı." diye konuştu.