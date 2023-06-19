New York Times dünyaya duyurdu... Ukrayna'ya yardım diye resmen hurda göndermişler

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Batı bir yandan Rusya'ya yaptırım uygularken bir yandan da Ukrayna'ya silah yardımında bulunuyor.

Silah yardımında Aslan payı ABD'nin Washington yönetimi savaşın başından bu yana ülkeye milyarlarca dolarlık silah gönderdi.

Batılı müttefikler Ukrayna'ya on milyarlarca dolar değerinde silah gönderdi.

Geçen hafta itibariyle, ABD tek başına yaklaşık 40 milyar dolar değerinde askeri yardım taahhüt etti ve Avrupalı ​​müttefikler de on milyarlarca katkıda bulundu.

Ayrıca Ukrayna, özel silah pazarına milyarlarca dolar harcadı.

Ancak görünen o ki Ukrayna'ya gönderilen pek çok silah tabiri caizse Kiev'in başına bela oldu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times Ukrayna'ya gönderilen silahları mercek altına aldı ve çarpıcı bir sonuca ulaştı.

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Pek çok Ukrayna saldırısının bu silahlar ile gerçekleştiriliyor. Rusya ise yardımların önüne geçmek adına Batı'yı her fırsatta uyarıyor...

Justin Scheck ve Lara Jakes'in araştırmasına göre, Ukrayna'nın satın aldığı bazı silahlar hala eline ulaşmadı.

Ukrayna'nın Rusya ile mücadele için hayati öneme sahip olduğunu her seferinde vurguladığı hibe edilen silahların pek çoğu ise kullanılamayacak kadar kötü durumda.

Aynı habere göre, Kiev'in cephaneliğinin yüzde 30'u onarım altında. Yakın zamanda İtalyan hükümeti tarafından bağışlanan 33 kundağı motorlu obüs teslimatı bu durumun en net örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Videolar, birinin motorundan duman çıktığını gösteriyor.

İtalya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, araçların yıllar önce hizmet dışı bırakıldığını ancak Ukrayna'nın yine de 'Rus saldırganlığına karşı koymak için acil araçlara ihtiyaç duyulduğu için elden geçirilip faaliyete geçirilmesini' istediğini söyledi.

Ukrayna hükümet belgeleri, Savunma Bakanlığı'nın Tampa merkezli Ultra Defence Corporation adlı bir Amerikan şirketine bu 33 obüsü tamir etmesi için 19.8 milyon dolar ödediğini gösteriyor.

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Aynı belgelere göre, Ocak ayında bu obüslerden 13'ü Ukrayna'ya sevk edildi, ancak savaş görevleri için uygun olmadığı belirlendi.

NYT Pentagon'un konu ile ilgili soruşturma yürüttüğünü yazdı.