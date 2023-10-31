New York Times dünyaya duyurdu... İşte İsrail'in Gazze planı: Kıskaç harekâtı

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Abluka altındaki Gazze'yi havadan ve karadan vuran İsrail'in kara harekâtı stratejisi netlik kazanmaya başladı.

Daha önce kara harekâtını defalarca erteleyen İsrail 'kötü hava koşulları'nı bahane etmişti. Cuma günü Gazze'nin dünya ile bağlantısını kesen İsrail'in tam teşekküllü bir kara harekâtı yerine nokta operasyonlara yoğunlaştığı görülüyor.

IDF'nin bu taktiğine dikkat çeken New York Times (NYT) 'İsrail'in Gazze'deki İşgali Gizlilik Örtüsü Altında Başladı' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan hava saldırısının ardından İsrail kara saldırısına başladı ancak dışarıdaki gözlemcilerin neler olduğunu anlaması saatler sürdü. Belirsizlik kasıtlıydı' denildi.

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İLK İŞ GAZZE'Yİ DÜNYADAN KOPARDILAR

Üst düzey ABD'li yetkililere göre gizlilik örtüsü, Cuma öğleden sonra İsrail'in Gazze'nin internet ve telekom ağlarını engelleyerek Gazzelilerin gördüklerini paylaşmalarını engellemesiyle başladı.

Kısa bir süre sonra hava kuvvetleri, Hamas savaşçılarını tünel ağlarına sürmek amacıyla Gazze Şehri'ni devasa bir füze yağmuruyla bombaladı.

Ardından, akşam saat 6'dan kısa bir süre sonra, tanklardan, zırhlı araçlardan, buldozerlerden, piyadelerden ve savaş mühendislerinden oluşan devasa bir filo, görünmeden ve bildirilmeden kuzey Gazze'ye girdi.

Başka bir askeri konvoy ise güneyden Gazze şehrine yaklaşarak Gazze'nin merkezine girdi.

'HER ŞEY KARANLIKTA OLUYOR'

Savaşın bu yeni aşaması için Londra'daki King's College'da görev alan savaş uzmanı Andreas Krieg, 'Her şey karanlıkta oluyor. İsrail'in içinde bile gerçekte neler olup bittiğini bilen çok küçük bir grup insan var' yorumunda bulundu.

Dr. Krieg, iletişimin kesilmesiyle Hamas'ın olup biteni tam olarak kavramasının veya bir yanıt hazırlamasının zor olacağını söyledi.

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Analistler, bu tür stratejik belirsizliğin ana amacı Hamas'ı belirsizlik içerisinde bırakmak.

Ayrıca İsrail kara harekâtı yapmayıp, bu tarz operasyonlara yönelerek askeri kayıplarını minimumda tutmayı hedefliyor.

NYT'ye göre, operasyon başladıktan sonra ordu sözcüleri telefonlarına cevap vermeyi bıraktı. Bilgi karartması tamamlandı.

İSRAİL BÜYÜK ASKERİ GÜÇ GÖNDERMEKTEN KAÇINDI

Pazartesi akşamı İsrail askerlerinin Gazze şehrini kuşattığı, şehre kuzeyden ve güneyden erişimi kapattığı ancak yine de içeriye büyük güç göndermekten kaçındığı ortaya çıktı.

Dr. Krieg bunu 'Bir tür kıskaç hareketi' şeklinde tanımladı ve işe yarayıp yaramayacağı belli olmadığının altını çizdi.

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'Gerçek sınav İsrail kuvvetleri Gazze şehrine girdiğinde verilecek' diyen uzman isim sözlerini şöyle sürdürdü;

'Henüz her şeyin çok ama çok karmaşık hale geldiği kentsel savaş aşamasında değiliz.'