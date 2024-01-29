New York Times dünyaya duyurdu... Hamas İsrail'i kendi silahı ile vurdu!

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Dünyanın gözü 115 gündür Gazze'den gelen haberlerde.

Ateşkes için baskılar artarak devam ederken İsrail saldırıları sivilleri hedef almaya devam ediyor.

'Hamas'ı yok etme' hedefinin oldukça uzağında olan İsrail'de ise gündem New York Times'ın haberi ile çalkalanıyor.

NYT 'Hamas Silahlarını Nereden Alıyor? Artan bir şekilde İsrail'den' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

'İsrail güçlerinin Gazze'ye abluka uygulamak için kullandığı silahlar şimdi onlara karşı kullanılıyor' denilen haberde Hamas'ın İsrail silahları kullandığı belirtildi.

Yıllar boyunca analistler, İsrail'in Gazze Şeridi'ni askeri ablukaya almasına rağmen Hamas'ın nasıl bu kadar ağır silahlı kalmayı sürdürdüğünü açıklamak için yer altı kaçakçılık yollarına dikkat çekti.

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'Hamas aynı zamanda savaşçılarını İsrail askeri üslerinden çalınan silahlarla da silahlandırıyor' diyen NYT haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Aylar süren çatışmalar sırasında toplanan istihbarat, İsrailli yetkililerin Hamas'ın 7 Ekim öncesindeki niyetini yanlış değerlendirdiği gibi, aynı zamanda silah elde etme yeteneğini de hafife aldığını ortaya çıkardı. Şu anda açık olan şu ki, İsrail güçlerinin son 17 yıldır Gazze'ye abluka uygulamak için kullandığı silahlar şimdi onlara karşı kullanılıyor.'

Aynı haberde Hamas'ın İsrail'den Gazze'ye fırlatılan bombaları da İsrail'e karşı kullandığına dikkat çekildi.

NYT'ye konuşan İsrail Ulusal Polisi Bomba İmha Bölümü eski başkan yardımcısı ve İsrail polis danışmanı Michael Cardash 'Patlamamış mühimmat Hamas için ana patlayıcı kaynağıydı'

Cardash'a göre, Hamas bölgeye atılan ve patlamayan bombaları kendi füzelerinde kullanarak İsrail'i hedef alıyor.

Silah uzmanları, mühimmatların yaklaşık yüzde 10'unun genellikle patlamadığını, ancak İsrail'in durumunda bu oranın daha yüksek olabileceğini söylüyor.

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Zira İsrail'in cephaneliği, ABD ve diğer askeri güçler tarafından uzun süredir üretilmeyen Vietnam dönemi füzelerini içeriyor.

NYT'ye göre, yıllar süren aralıklı bombalamalar ve Gazze'nin yakın zamandaki bombardımanı, bölgeyi yeniden kullanılmayı bekleyen binlerce ton patlamamış mühimmatla doldurdu.

Askeri uzmanlara göre, patlamayan 750 kiloluk bir bomba, yüzlerce füzeye veya rokete dönüştürülebiliyor.