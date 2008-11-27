New York’ta El Kaide paniği

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ABD'de en çok seyahat edilen günlerden biri olan Şükran Günü’nde terör örgütü El Kaide'nin toplu taşıma araçlarına yönelik saldırı yapıacağı iddiaları endişe yarattı. Saldırı iddiaları henüz doğrulanmamasına karşın New York polisi, özellikle Grand Central, Times ve Union Square istasyonlarında güvenlik önlemlerini artırdı. Grand Central’da, New York Polis Departmanı’ndan memurların yanı sıra, bomba uzmanları ve bomba köpekleriyle önlem alması dikkati çekti.

New York metrosunun birçok değişik noktaya bağlantı yapılabilen ana istasyonlarından biri olan Grand Central Terminali’nin çevresinde polis arabalarının da artırıldığı gözlenirken, istasyonlarda ve trenlerde yolculara yönelik sık sık ‘şüpheli paket ve kişileri polise haber vermeleri’ yönünde anonslar yapıldı.



ABD İçişleri Bakanlığı sözcüsü Russ Knokce, istihbarat örgütlerinin, New York’taki yetkilileri olası bir El Kaide saldırısı olacağı yönünde 25 Kasım’da uyarıda bulunduğunu açıklamıştı.



