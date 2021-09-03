New York sular altında: 22 kişi öldü

Sağanak yağışların sele dönüştüğü bölgede biri bebek en az 22 kişi hayatını kaybetti. Acil durum ilan edilen New York sokaklarında nehir gibi akan sel suları, metro istasyonlarına doldu. Kuvvetli yağışlar nedeniyle seferler iptal edildi. New Jersey’de dokuz ev sel nedeniyle yıkılırken birçok yapının da zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca bölgedeki yaklaşık 80 bin haneye elektrik verilemediği açıklandı.

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