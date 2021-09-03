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Dünya
Haber Giriş: 03.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

New York sular altında: 22 kişi öldü

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New York sular altında: 22 kişi öldü

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu ABD’nin güneydoğu kıyılarında karaya ulaşan ve Louisiana eyaletini vuran Ida kasırgası, rekor düzeyde yağışla New York ve New Jersey’i vurdu.

Sağanak yağışların sele dönüştüğü bölgede biri bebek en az 22 kişi hayatını kaybetti. Acil durum ilan edilen New York sokaklarında nehir gibi akan sel suları, metro istasyonlarına doldu. Kuvvetli yağışlar nedeniyle seferler iptal edildi. New Jersey’de dokuz ev sel nedeniyle yıkılırken birçok yapının da zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca bölgedeki yaklaşık 80 bin haneye elektrik verilemediği açıklandı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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