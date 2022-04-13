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New York saldırganının tam yanında oturan adam dehşet anlarını anlattı!

#New York#Tren#Saldırı
New York saldırganının tam yanında oturan adam dehşet anlarını anlattı

ABD'de dün gerçekleştirilen kanlı saldırı sırasında şüpheli Frank R. James'in tam yanında oturan ve dizinden yaralanan genç adam yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Öte yandan şüphelinin daha önce sosyal medyaya yüklediği tehdit videoları ortaya çıktı. Polis tehditlerin hedefindeki Belediye Başkanı Adams'ın güvenliğini artırdı. 

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ABD'nin New York kentinde dün gerçekleştirilen korkunç saldırının üzerinden bir gün geçmesi ve yaralıların kendine gelmesi ile olay anına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU, 50 BİN DOLAR ÖDÜL KONDU

Dün sabahın erken saatlerinde Sunset Park'taki 36. Cadde Metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 28 kişinin yaralandığı, yaralananların 10’unun silahla vurulduğu ve 5’inin durumunun kritik olduğunu açıklandı.

New York Polisi (NYPD) 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin 'şüpheli' olarak arandığını ve James'in yakalanmasına yardım edecek bilgi paylaşımına 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

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SALDIRGANIN TAM YANINDA OTURAN ADAM KONUŞTU

Saldırıyı gerçekleştirmek için metro çalışanlarının ‘yeşil ikaz yeleklerinden’ giyen saldırganın tam yanında oturan ve saldırı sırasında bacağından yaralanan 27 yaşındaki temizlik görevlisi Hourari Benkada yaşadığı dehşet anlarını CNN'e anlattı.

New York saldırganının tam yanında oturan adam dehşet anlarını anlattı


BİR DAHA ASLA TRENE BİNMEK İSTEMEME NEDEN OLAN BİR OLAY

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Dün sabah tren istasyonuna giden ve N tren hattına binen genç adam elinde spor çantası olan yelekli bir adamın yanına oturduğunu anlattı. 'Bu, hayatımda bir daha asla trene binmek istemememe neden olan bir olay' diyen Benkada saldırganın yanında oturduğunu ancak yüzünü göremediğini belirtti.

New York saldırganının tam yanında oturan adam dehşet anlarını anlattı

62 yaşındaki şüpheli Frank R. James

SİS BOMBASINI PATLATTIKTAN SONRA ATEŞ ETMEYE BAŞLAMIŞ

Koltuğuna oturduktan kısa bir süre sonra yanındaki adamın çantasından sis bombasını çıkarıp patlattığını gören adam "Sis bombası patladıktan sonra tek gördüğüm tek şey siyah dumandı. İnsanlar korkuyla arkaya doğru koşuşturdu. Yaklaşık 10 el ateş edildi. Sanırım silahı bir ara tutukluk yaptı. Çünkü bir tabancadan hiç bu kadar çok atış yapıldığını duymadım. Hayatımda duyduğum en gürültülü şeydi. Ne yaptığımı bilmiyordum, telefonumu nasıl tuttuğumu bile bilmiyorum" dedi.

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HAMİLE BİR KADINA YARDIM EDERKEN VURULMUŞ

İlk şoku atlattıktan sonra saldırıdan kaçmaya çalışan Benkada hamile bir kadının trenden inmesine yardım ettiği sırada dizinden vurulduğunu açıkladı. Benkada o anda yaşadıklarını "Hayatımın en büyük ağrısı. O kadar şok olmuştum ki acıyı bir süre hissetmedim" sözleri ile anlattı.

Kurşunun dizinin arkasına isabet edip ve diğer tarafından çıktığını söyleyen doktorlar genç adamın birkaç hafta sonra yürüyebileceğini açıkladı.

New York saldırganının tam yanında oturan adam dehşet anlarını anlattı

Saldırı sonrası yerde yatan bir yaralı

BELEDİYE BAŞKANINA TEHDİTLER SAVURAN VİDEOLAR

Öte yandan kimlik bilgilerinin belli olması ile şüpheli Frank R. James hakkında da detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yetkililer, James'i Belediye Başkanı Adams'a hakaret eden ve YouTube'da tuhaf tehditler savuran sorunlu bir adam olarak nitelendirdi.

Polis tehdit videolarının keşfedilmesinden sonra Belediye Başkanı Adams'ın güvenliğini artırdı. 

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