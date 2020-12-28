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ABD, (DHA) –  
Haber Giriş: 28.12.2020 - 14:29 | Son Güncelleme:

New York Post'tan ABD gündemine damga vuran manşet!

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New York Post'tan ABD gündemine damga vuran manşet!
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ABD'de Donald Trump'a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısının manşeti güne damga vurdu. Trump'a verdiği destekle bilinen gazete "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminde en çok konuşulan konulardan oldu.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran başkan Donal Trump'a 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi sırt çevirdi.  Demokrat aday Joe Biden’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir ardından Trump’ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında " Deliliği bırak" başlığı ile çıktı. Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarılarda bulunuldu. Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, “Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı” ifadelerini kullandı.

New York Posttan ABD gündemine damga vuran manşet

"SAYIN BAŞKAN ÇABALARINIZ SONUÇSUZ KALDI”

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde ‘hile’ olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi: “Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı.” Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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