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New York metrosunda dehşet... Görüntüler saniye saniye kamerada!

#ABD#Saldırı#Dünya
New York metrosunda dehşet... Görüntüler saniye saniye kamerada

ABD'nin New York kenti akıllara durgunluk verecek anlara sahne oldu. Kimliği belirlenemeyen bir saldırgan metro istasyonunda bekleyen kadını raylara itti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), New York'tan gelen görüntülerin şokunu yaşıyor.

Kentin Bronx bölgesinde akıllara durgunluk veren bir saldırı yaşandı.

İstasyonda tren bekleyen kadın kimliği belirlenemeyen birinin saldırına uğradı.

New York metrosunda dehşet... Görüntüler saniye saniye kamerada

New York Post'ta yer alan habere göre, saldırgan kadına arkadan yaklaştı, onu iki eliyle tuttu ve raylara doğru fırlattı.

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından sağlanan görüntüler kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.

NYPD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Aynı habere göre, çevredekilerin yardımı ile raylardan çıkarılan kadının sağlık durumuna ilişkin NYPD'den açıklama geldi.

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NYPD Sözcüsü, kurbanın Lincoln Hastanesi'ne kaldırıldığını, sağlık durumunun ise stabil olduğunu açıkladı.

New York metrosunda dehşet... Görüntüler saniye saniye kamerada

Saldırganın kimliği belirlenemezken NYPD olay ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Söz konusu kişinin yakalanması için ihbar hattı kuruldu.

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#ABD#Saldırı#Dünya

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