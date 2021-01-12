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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 21:43 | Son Güncelleme:

New York Belediye Başkanı Trump'la olan sözleşmeleri iptal etmeyi planlıyor

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New York Belediye Başkanı Trump'la olan sözleşmeleri iptal etmeyi planlıyor
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York kentinin ABD Başkanı Donald Trumpa ait organizasyonla olan iş sözleşmelerini iptal etmeyi planladığını duyurdu.

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Bill de Blasio, başkent Wahsington DC'de meydana gelen ölümlü Kongre baskınının ardından, New York kentinin ABD Başkanı Donald Trumpa ait organizasyonla olan iş sözleşmelerini iptal etmeyi planladığını duyurdu. Tüm iş sözleşmelerinin tekrar gözden geçirildiğini ifade eden de Blasio, bu sözleşmelerin iptali konusunda hızlı ve dikkatli davranılacağının altını çizdi.

BU AFFEDİLEMEZ

Öte yandan de Blasio, Başkan, Birleşik Devletler hükümetine karşı bir isyanı kışkırttı. Açıkça anayasaya aykırı bir eylem ve insanlar öldü. Bu affedilemez. Hukuk ekibimiz şu anda seçenekleri değerlendiriyor ifadelerini kullandı.

6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre’ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre’nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı.Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden’ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden’ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylardaÿÿ5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

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