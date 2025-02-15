New Jersey’nin kahraman polisi Fatih

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Geçen hafta çarşamba günü Grand Avenue’de meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada bir sürücü ağır yaralandı ve bilinci kapalı halde araçtan çıkarıldı. Olay yerine ilk ulaşanlardan biri olan polis Fatih Karabıyık, hızla müdahale etti. Yaralının nefes almadığını ve nabzının atmadığını fark eden Karabıyık, kalp masajı uygulayarak ilk yardımda bulundu. Olay yerine ambulans gelene kadar ilk yardımı sürdüren Karabıyık, yaralının hayata tutunmasını sağladı.

BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Ridgefield İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Scott Russo, Karabıyık’ın gösterdiği cesaret ve fedakârlığın örnek teşkil ettiğini belirterek, “Fatih Karabıyık’ın zamanında müdahalesi sayesinde bir insanın hayatı kurtuldu. Onun gibi polis memurlarına sahip olmak bizim için büyük bir onur” dedi. Karabıyık’ın bu kahramanca hareketi, yerel yetkililer ve toplum tarafından takdirle karşılandı. Başarısından dolayı kendisine özel bir ödül verilmesi bekleniyor.

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‘BİZE SAHİP ÇIKILSIN’

“Bizler ABD’nin birçok eyaletinde görev yapan Türk kökenli polis memurları olarak en zor koşullarda çalışıyor, gerektiğinde hayat kurtarıyor, büyük felaketleri önlüyoruz. Ancak ne yazık ki, yabancı meslektaşlarımız kadar anılmıyor ve hak ettiğimiz değeri her zaman göremiyoruz” diyen Karabıyık, “Umarım burada yaşayan büyüklerimiz ve devlet içinde görev yapan Türk vatandaşlarımız bizleri de fark eder ve gerektiğinde sahip çıkar” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN 2. TÜRK EMNİYET MÜDÜRÜ

New York Polis Departmanı’nda görevli Yakup Zoklu, ABD tarihindeki ikinci Türk polis şefi olarak Cliffside Park Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti. 1985 yılında İstanbul’da Diyarbakırlı bir baba ile Mardinli bir anneden dünyaya gelen ve 7 yaşındayken ailesiyle ABD’ye göç eden Zoklu, New Jersey’deki ilk Süryani Türk polis memuru olmuştu.

Ceza adaleti alanında lisans derecesini Saint Peter’s Üniversitesi’nde alan Zoklu, Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nde de yüksek lisansını tamamladı. Zoklu, kamu güvenliği yönetimi sertifikası, küresel liderlik, insan kaynakları ve idari bilimler alanlarında sertifika programlarını da bitirdi. Zoklu’nun emniyet müdürlüğüne terfisi, Türk-Amerikan toplumu için bir kilometretaşı olarak belirtilirken, aynı zamanda bu başarının diğer Türk memurlar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı.