Netflix’te Rum-Yunan propagandası... Türk askerine çirkin yakıştırma

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Yunan Mega televizyonunun, ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisine karşı Kıbrıs Rum yönetiminde çekimlerini yaptığı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Türk askerinin sivilleri öldürdüğü propagandası yapan Famagusta (Gazimagosa kentinin Rumca adı) adlı dizi, çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix’te yayınlanacak.

Kıbrıs Rum yönetiminde de yaygın olarak izlenen Yunan Mega televizyonunun dizisi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, Gazimagosa kentine bitişik kapalı Maraş’ta yaşayan bir Rum ailenin kaybettiği bebeklerini arayışını konu alıyor.

TÜRK DÜŞMANI PROPAGANDA

Yunanlı oyuncular, Vana Dimitriou, Yannis Bezos, Koralia Karantis ve Andreas Georgiou’nun başrolündeki dizi, 14 Ağustos 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 2’nci aşamasında Türk savaş uçaklarının Gazimagosa ve Maraş’ı bombardımanı ve sivillerin kaçışı sahneleriyle başlıyor. Türk askerine Gazimagosa ve Maraş kentlerinden sivilleri silah zoruyla evlerinden kovduğu, esir aldığı ve sivillere ateş açtığı suçlamalarında bulunan dizide 3 aylık bebeklerini kaybeden bir ailenin 50 yıl süren çocuklarını arayışı konu ediliyor. Mega televizyonunda ocak ayında yayınlanmaya başlayan dizinin 3 sezon ekranda kalması bekleniyor.

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1974 Kıbrıs Harekâtı’nda Kıbrıslı Rumlardan oluşan nüfusu tarafından terk edilen Maraş kenti, 2020 yılında KKTC tarafından kısmen kullanıma açılmıştı.

YÖNETMEN DUYURDU

Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan yönetmen Andreas Georgiou, dizinin Netflix platformunda 20 Eylül’de yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı diziye tepki göstererek “Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir” açıklamasını yaptı.

TATAR’DAN TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tezleri üzerinden 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı çarpıtarak anlatan Netflix dizisine tepki gösterdi. “Netflix’e yakışmıyor. Tüm dünya asıl Türklerin katledildiğini biliyor. Türkler katledildi, dünya seyretti” diyen Tatar, “Rum ve Yunanlar kendilerine göre propaganda yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Tatar ayrıca Rum-Yunan propagandalarına karşılık Türklerin gerçekleri anlatan film ve diziler çekmesi gerektiğini kaydetti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de propaganda dizisine tepki gösterdi. Çelik, sosyal medyada hesabından, “Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz” açıklamasını yaptı.