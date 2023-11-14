Netanyahu'nun uykusunu kaçıracak yürüyüş: Neredesiniz?

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Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması için Başbakan Binyamin Netanyahu’ya baskı yapmaya devam ediyor. Aileler, İsrail hükümetinden esirlerin serbest bırakılması için daha fazlasını yapmasını talebiyle başkent Tel Aviv’den yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Kudüs’teki Başbakanlık Konutu’na 5 gün sürecek yürüyüşe başladı. Ellerinde esirlerin fotoğraflarını taşıyan aileler, yürüyüş sırasında "Onları hemen eve getirin" sloganı attı.

“NEREDESİNİZ?"

Esir yakınlarından Shelly Shem Tov yaptığı açıklamada, "Binyamin Netanyahu ve kabineden bize cevap vermelerini ve harekete geçmelerini talep ediyorum. Neredesiniz? Neredesiniz?" dedi.

“ÇÖZÜM BULMAK BENİM İŞİM DEĞİL”

Esir yakınlarından Amit Zach, "Emin ellerde olduğumuzu hissetmiyorum. Yeterli bilgi aldığımızı düşünmüyoruz. Karanlığın içine düştük. Cevap istiyoruz. Benim bir çözümüm yok ama çözüm bulmak benim işim değil. Benim işim ailemi geri istemek" dedi.

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EBU UBEYDE'DEN 'REHİNE' AÇIKLAMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 5 günlük ateşkes ve İsrail hapishanelerinde tutulan 275 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında 70 civarında kadın ve çocuğun serbest bırakılması konusunda hazır olduklarını bildirmişti. Ubeyde, İsrail’in söz konusu anlaşmadan kaçtığını ve ertelendiğini belirterek, konuyla ilgili Katarlı arabulucularla görüştüklerini ifade etmişti.

Gazze Şeridi’nde yaşları 9 ay ile 85 arasında değişen yaklaşık 240 kişinin esir tutulduğu tahmin ediliyor. Hamas bugüne kadar toplam 4 rehineyi serbest bıraktı, 1 rehine ise İsrail ordusunun düzenlediği operasyon ile kurtarıldı.