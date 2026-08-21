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Netanyahu'yu şoke eden sonuçlar: İsrail muhalefeti anketlerde fark attı

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#Binyamin Netanyahu#İsrail Seçimleri#Gadi Eisenkot
Netanyahuyu şoke eden sonuçlar: İsrail muhalefeti anketlerde fark attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 10:12

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı'ndaki çöküş, kamu hizmetindeki yolsuzluklar ve siyasi kaosla boğuşuyor. Likud partisi içindeki bölünmeler ve muhalefetteki yükseliş, Netanyahu'nun toparlanma umutlarını azalttı. Kamu hizmetindeki çürüme, trafik kazalarındaki artış ve havalimanındaki felaket, Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı. Anketler muhalefetin büyük fark attığı İsrail Başbakanı, seçimleri yeniden kazanabilmek için koalisyonunu kısa süre içinde yeniden organize etmeye çalışacak.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve idari kaosa rağmen kendi bloğunu toparlamak ve koalisyonunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Kamu hizmetindeki çöküş, havalimanı krizi ve artan trafik kazaları, Netanyahu yönetimine yönelik eleştirileri artırırken, Likud içinde derinleşen çatlaklar Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırdı. Seçim anketlerinde muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un Netanyahu'ya fark atması, iktidar bloğunun geleceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Likud'un ön seçim sürecinden çıkan tablo, Netanyahu'nun partisi üzerindeki kontrolünün zayıfladığını gösterdi. Kendi partisinde bile güven tazeleyemeyen Netanyahu, aşırı sağ kanadın talepleri ile muhafazakar seçmenin beklentileri arasında denge kurmakta zorlanıyor. Partideki radikal unsurların yükselişi, Netanyahu'nun "akılcı" bir liste oluşturma çabalarını baltalıyor.

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Haaretz gazetesinin anket takip sistemine göre Netanyahu'nun partisi Likud, muhalefetin adayı eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un 8 sandalye gerisine düştü. Eisenkot'un partisi Yashar'ın yüzde 24.2 oy oranına sahip olduğu anketlerde, Likud 22.7 ile ikinci sıraya geriledi. 

Netanyahuyu şoke eden sonuçlar: İsrail muhalefeti anketlerde fark attı

NETANYAHU'NUN EN BÜYÜK SINAVI

Netanyahu'nun en büyük sınavı ise 27 Ekim seçimlerinden önce koalisyonunu yeniden inşa etmek olacak. Naftali Bennett, Yair Lapid ve Gadi Eisenkot'un oluşturduğu muhalefet bloğunun her geçen gün güçlenmesi, Netanyahu'nun manevra alanını daraltıyor. Kamuoyunda artan hoşnutsuzluk ve uluslararası baskılar, Netanyahu'nun seçim stratejisini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılıyor. Geri sayım başlamışken, Netanyahu'nun bu kritik dönemde nasıl bir yol izleyeceği İsrail siyasetinin geleceğini belirleyecek.

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Ben Gurion Havalimanı işçi sendikası başkanı Pinchas Idan, haziran ayında Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve CEO Moshe Ben-Zaken'e ağustos ayında olası bir çöküş uyarısı içeren bir mektup gönderdi. Ancak bu uyarı dikkate alınmadı ve havalimanı yılın en yoğun gününde çöktü. On binlerce İsraillinin uçuşu iptal edilirken, Regev ve Netanyahu'nun krizi yönetme biçimi büyük eleştiri aldı.

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Netanyahuyu şoke eden sonuçlar: İsrail muhalefeti anketlerde fark attı

Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot

NETANYAHU HÜKÜMETİ İLE DEVLET KURUMLARI KARŞI KARŞIYA

İsrail merkezli Maariv'in analizine göre, Netanyahu'nun etrafındaki herkes "cüceleştirilerek" etkisiz hale getirildi. Netanyahu yönetimi, İsrail devletinin kurumlarıyla birbirine düştü.

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Kanal 14'ün Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i hedef alan yayınları, savaşa karşı çıkan pilotların hedef gösterilmesi ve askeri akademiye yönelik saldırılar, İsrail devletinde krizi derinleştirdi.

Netanyahuyu şoke eden sonuçlar: İsrail muhalefeti anketlerde fark attı

Netanyahu, seçim afişlerinde Trump ile olan fotoğraflarını kullanıyor.

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HAVALİMANI KRİZİ BARDAĞI TAŞIRDI

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Netanyahu, çöküşten bir gün önce havalimanını ziyaret ederek çalışanları övmüş ve "tam destek" mesajı vermişti. Ertesi gün havalimanı kapatıldığında Regev, Fas'tan yaptığı açıklamalarla krizi yönetmeye çalıştı. Netanyahu ise sessiz kaldıktan sonra tehdit dolu bir tweet attı. Eleştirmenler, sorumluluğun tamamen sistemin başındaki kişiye ait olduğunu, Netanyahu'nun yıllardır kilit pozisyonlara niteliksiz ve sadık kişileri yerleştirdiğini belirtti.

Netanyahuyu şoke eden sonuçlar: İsrail muhalefeti anketlerde fark attı

İsrail'de geçen hafta düzenlenen bir muhalefet mitingi

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Netanyahu, ön seçimleri atlatmayı başarsa da Likud içindeki çatlaklar derinleşiyor. Aşırı sağ kanadın yükselişi ve muhalefetteki Gadi Eisenkot'un anketlerdeki başarısı, Netanyahu'nun işini zorlaştırdı. Eisenkot, hem milletvekili sayısı hem de başbakanlık oranı açısından yapılan anketlerde Netanyahu'ya fark atarken, muhalefet bloğunun zaman geçtikçe dağılmak yerine güçlenmesi dikkat çekiyor. Netanyahu'nun, 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesi toparlanmak için çok az zamanı kaldı.

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Netanyahu, ön seçimlerde "serbest oylar" üzerindeki kontrolünü kaybettiğini fark etti. Aşırı sağın yükselişi, Netanyahu'nun "akılcı" bir liste oluşturma çabalarını boşa çıkarıyor. Likud'un başına Netanyahu'dan başka kimseyi getiremeyen parti yönetimi, kendi içindeki kaosla başa çıkmakta zorlanıyor.

Netanyahu'nun danışmanlarından Yonatan Urich'in Katar'dan para alması, İsrail içinde büyük tartışma yarattı. Netanyahu, bu durumu bilmediğini iddia etse de, Urich'i çevresinde tutması eleştirildi. Bu durum, İsrail'in uluslararası itibarı ve ABD ile ilişkileri üzerinde de olumsuz etkiler yarattı.

Netanyahuyu şoke eden sonuçlar: İsrail muhalefeti anketlerde fark attı

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"İSRAİL'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR"

Analizde, Likud'un Netanyahu öncesi dönemden bu yana çok değiştiği, ülkeyi koruma görevinin yerini kişisel iktidar hırsının aldığı ifade edildi. Yönetimdeki yozlaşma, İsrail devletinde bir iç savaş durumuna yol açtı. Netanyahu'nun seçimlerden önce bu tabloyu değiştirmesi beklenmezken, seçim sonrası İsrail siyasetinde yeni bir dönemin başlayabileceği belirtildi.

Muhalefetteki Eisenkot, Neftali Bennett ve Yair Lapid üçlüsünün oluşturduğu ittifak, Netanyahu bloğuna karşı ciddi bir alternatif oluşturdu. Eisenkot'un anketlerdeki yükselişi ve muhalefet bloğunun güçlenmesi, Netanyahu'nun toparlanma umutlarını zayıflatıyor. Likud'un içine düştüğü durum, partinin geleceği ve İsrail siyaseti açısından belirleyici olacak.

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#Binyamin Netanyahu#İsrail Seçimleri#Gadi Eisenkot

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