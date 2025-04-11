Netanyahu'yu çıldırtan mektup: Bir avuç yabani ot

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İsrail askeri istihbarat birimi "8200"de görevli yedek askerler, hava kuvvetleri personelinin Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri dönmesi için saldırıları durdurma talebine destek veren bir çağrıda bulundu.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, birimde görevli yüzlerce yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması talebiyle bir mektup imzaladı.

Mektupta, yaklaşık bine yakın hava kuvvetleri personelinin daha önce yayımlanan mektubuna atıf yapılarak, "Şu anda savaşın güvenlik çıkarlarına değil, öncelikle siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği yönündeki ciddi ve endişe verici iddiayı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Saldırıların İsrail'in belirlediği savaş hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamayacağı savunulan mektupta, bunun sürdürülmesinin esirlerin, İsrail askerlerinin ve masum insanların ölümüyle sonuçlanacağına dikkati çekildi.

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Askerler, Netanyahu hükümetini, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadan "savaşı sürdürmek", ikna edici bir plan sunmamak ve Gazze'deki İsrailli esirleri "çürümeye terk etmek"le suçladı.

Hamas'ın hala Gazze Şeridi'ni kontrol ettiğini belirten askerler, İsrailli esirlerin saldırılarla değil, ancak anlaşma yoluyla geri getirilebileceğini vurguladı.

AKADEMİSYENLERDEN DESTEK GELDİ

İsrail'deki yüksek öğretim kurumlarında çalışan yaklaşık 1900 öğretim üyesi, Hava Kuvvetleri mensuplarının yayınladığı mektubu destekleyen bir dilekçeyi imzaladı.

Protesto dilekçesinde, askerlerin mektubunda olduğu gibi Binyamin Netanyahu hükümetinin güvenlik yerine siyasi ve kişisel çıkarları öncelediği ifade edildi.

Dilekçenin, Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısıyla başka bir mektup imzalayan İsrail askeri istihbarat birimi "8200"de görevli yedek askerlerin mektubuyla aynı cümleleri içerdiği ve dilekçede "Her ilave tereddüt anı bir utançtır." ifadesine yer verildiği aktarıldı.

ASKERİ DOKTORLAR YENİ BİR MEKTUP YAYINLAYACAK

İsrail ordusunun yedek kuvvetlerinden yaklaşık 100 askeri doktorun da Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulunan başka bir mektup imzaladığı bildirildi.

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İsrail ordu radyosuna göre, askeri doktorlar, savaşın devam etmesi ve Gazze'deki İsrailli esirlerin terk edilmesinin, tıp değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Mektubun henüz yayınlanmadığı, imzaların toplandığı ve organize aşamasında girişiminin devam ettiği kaydedildi.

Organizatörlerin "hizmet etmeyi ret" çağrısı yapmadığı ve gelecek günlerde daha fazla doktorun mektubu imzalamasının beklendiği aktarıldı.

NETANYAHU: BİR AVUÇ YABANİ OT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak niteledi ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı.

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İsrail'de hava kuvvetlerindeki muvazzaf ve emekli askerlerin esir takası için Gazze'ye yönelik saldırıların durulması çağrısına yönelik destekler artmaya devam ediyor.

Hava kuvvetlerinin ardından dün deniz kuvvetlerinden emekli askerlerin yanı sıra bir kısmı muvazzaf olan zırhlı birlik askerleri de benzer çağrı yaptı.

İsrail askeri istihbarat biriminde görevli bir grup yedek asker de bu sabah esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısına desteğini açıkladı.

Netanyahu ise sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı mesajla, esir takası için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısı yapan askerleri hedef aldı.

Bir kısmı muvazzaf olan askerlerin yayımladığı mektupları "propaganda" lanse eden Netanyahu, İsrail halkının bu "yalan propagandaya inanmadığını" savundu.

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Söz konusu mektubun "İsrail askerleri adına yazılmadığını" ileri süren Netanyahu, bu çağrıyı yapan askerlerin "yabancı sivil toplum kuruluşlarınca fonlandığını" iddia etti.

Mektupta imzası olanları "yabani ot olarak" niteleyen Netanyahu, esir takası için Gazze'ye saldırıların sonlandırılması çağrısı yapanları, lideri olduğu sağcı hükümeti "devirmeye çalışmakla" suçladı.

Netanyahu, çağrı yapanların İsrail devletini ve ordusunu "zayıflatmaya çalıştığını" ileri sürerek, "Bu, küçük, gürültülü, anarşik ve bağlantısız bir avuç emekli, bunların büyük çoğunluğu yıllardır hizmet etmemiş bile." ifadelerini kullandı.

HAVA KUVVETLERİ MENSUPLARININ MEKTUBU

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, bine yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir mektup yayımlamıştı.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmişti.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin ardından, İsrail donanmasından emekli 150'den fazla subay ile zırhlı birliklerden yedek askerler de esir takası amacıyla Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için mektup yayımladı.