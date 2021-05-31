Netanyahu'ya yol göründü! İşte uzun skandallar listesi

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett Netanyahu'nun politik kariyerini derinden etkileyecek bir karara imza attı.

Bennett, ülkenin önünde ya yeni bir seçime gitmek ya da 'değişim blok'uyla ulusal birlik hükümeti kurmak olduğunu ifade etti. Başka bir deyişle Bennett, Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son verecek birlik hükümetine destek vereceğini açıkladı.

İktidarının sonuna gelen Netanhyahu'nun 30 yıllık siyasi kariyeri pek çok skandala ve iddiaya ev sahipliği yapıyor.

İLK SUÇLAMA 30 YIL ÖNCE GELDİ

1990'larda Netanyahu'nun siyasi destek karşılığında bir başsavcı ataması yapmaya çalıştığı iddia edilmişti. Savcılar, Netanyahu'nun bu adımlarını 'şaşırtıcı' olarak nitelendirmiş, ancak suçlamada bulunmamıştı.

HEDİYE POLEMİĞİ

Aynı dönemde, Netanyahu ve eşi Sara'nın, dünya liderlerinden pek çok hediye aldığı iddia edilmişti. Bu hediyelerin devlet malı olarak kabul edilmesi nedeniyle çift uzun süre eleştirilerin hedefinde yer almıştı



Netanyahu'ların aynı yıllarda bir müteahhitten bir 'iyilik' kabul ettiğinden de şüphelenildi. Her iki dava da suçlama olmadan kapatıldı.

Netanyahu, 2000'li yıllarda maliye bakanı ve muhalefet lideriyken seyahat masraflarını çifte faturalandırmaktan ve ailesinin seyahatlerini karşılamak için devlet fonlarını kullandığı iddiası ile gündeme gelmişti.

O dönem basının manşetlerine taşıdığı bu iddia uzun bir soruşturmanın ardından başsavcı tarafından dava açılmaya değer görülmedi.

YEMEĞİ YAKAN GÖREVLİYİ KOVDU

Netanyahu'nun eşi Sara da pek çok defa ilginç iddialar ile gündeme geldi. Görevdeki ilk dönemlerinde, ailenin dadısı, Netanyahu'nun karısı tarafından bir tencere sebze çorbasını yaktığı için işten kovulduğunu söyledi.

Genç kadın, kıyafetleri ve pasaportu olmadan ailenin evinden atıldığını ve daha sonra ön kapının dışına atılan eşyalarını almasının emredildiğini söyledi.

TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda Kudüs iş mahkemesi, First Lady'nin eski bir çalışanına mobbing uyguladığı iddiası üzerine 30 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

KUAFÖR İÇİN 1600 DOLAR

2016'da resmi bir harcama raporu, Netanyahu'nun altı günlük New York gezisinde 600 bin dolardan fazla kamu fonu harcadığını ve bunun 1.600 dolarının kişisel bir kuaföre ayrıldığını gözler önüne sermişti.

Netanyahu'nun üç yıl önce, İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden bir uçakta özel bir uyku kabini için 127 bin dolar kamu fonu harcaması da o dönem eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

FAVORİ DONDURMASI İÇİN 2 BİN 700 DOLAR

2013'te Netanyahu’nun devlet bütçesinden yıllık 2 bin 700 dolarlık dondurma harcaması yapması ülkede büyük tepki çekmiş, gelen tepkiler sonrası bu uygulamaya son verilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKAN İLK LİDER

İsrail başsavcısı geçen sonbaharda, başbakanın resmi konutunda özel yemeklere kamu fonlarında 100 bin doların üzerinde harcama yaptığı iddiasıyla Netanyahu'yu rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlamayı düşündüğünü duyurmuştu.

Yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Netanyahu, suçlamaların siyasi motivasyonla yürütüldüğünü savundu. Netanyahu, görevdeyken bir ceza davasında zanlı olarak hakim karşısına çıkan İsrail'in ilk lideri oldu.

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