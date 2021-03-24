Netanyahu'ya kötü haber: Sandıktan kabus senaryosu çıktı

Hükümeti kurabilmek için 120 üyeli parlamentoda 61 milletvekili çıkarmak gerekiyor.

Ancak anketler Netanyahu'nun partisi Likud ve müttefiklerinin en az yedi sandalye eksiğinin olduğunu gösteriyor.

Muhalefet partilerinin ise 60 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu, Likud liderliğinde sağcı bir hükümet kuracağı vaadinde bulunmuştu.

ANAHTAR YAMİNA PARTİSİ

Netanyahu'yla ittifak yapması olasılığı bulunan Naftali Bennett liderliğindeki sağcı Yamina Partisi'nin yedi sandalye kazanması bekleniyor.

Fakat Bennett, henüz Netanyahu'ya destek verip vermeyeceğini açıklamadı.

Bennett, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasından sonra "İsrail Devleti için iyi olanı yapacağım" dedi, kararlarını açıklamak için kesin seçim sonuçlarını bekleyeceğini söyledi.

İsrail Merkezi Seçim Komisyonu, koronavirüs sınırlamaları nedeniyle tüm oyların sayılması işleminin bugün öğleden sonrayı bulacağını açıkladı.

Netanyahu dün geceki Twitter mesajında destekçilerine teşekkür etti ve "Sağa ve liderliğim altındaki Likud'a büyük bir zafer kazandırdınız. Likud açık ara en büyük parti. İsraillilerin çoğunun sağcı olduğu, güçlü ve istikrarlı bir sağcı hükümet görmek istedikleri aşikâr" dedi.

Yair Lapid liderliğindeki ana muhalefet partisi Yeş Atid'in (Gelecek Var) 16-18 sandalye kazanması bekleniyor. Lapid, "Partisinin elde ettiği muazzam başarıyla gurur duyduğunu" söyledi.

Lapid, "Şimdiden bazı parti liderleriyle görüşmelere başladım. Görüşmeler birkaç gün sürecek ve İsrail Devleti'nde sağduyulu bir hükümet kurabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Netanyahu'nun liderliği için bir referandum olarak görülen seçimde katılım oranının yüzde 67,2 olduğu açıklandı.

İKİ YIL İÇİNDE DÖRT SEÇİM

71 yaşındaki Netanyahu 2009'dan beri aralıksız iktidarda. Netanyahu, 1990'ların sonunda da üç yıl başbakanlık yapmıştı.

Netanyahu seçim kampanyasını İsrail'in Covid-19 aşı programı ve bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme başarısı üzerine kurdu.

Ancak karşıtları, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanırken Netanyahu'nun iktidarda kalamayacağını söylüyor.

Bu, ülkede iki yıl içinde yapılan dördüncü seçim. Daha önceki üç seçimde ne Netanyahu ne de rakipleri istikrarlı bir koalisyon kuramamıştı.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı Benny Gantz'ın partisi "Mavi ve Beyaz"la kurduğu ulusal birlik hükümeti, kuruluşundan yedi ay sonra, Aralık'ta çökmüştü.

Sandık çıkış anketleri Mavi ve Beyaz'ın yedi sandalye kazanacağını gösteriyor.

Koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde yeniden seçime gidilecek.

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