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İsrail Geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı "mümkün olan en kısa süre içinde" İran'a yeni saldırı talimatı vermesi için ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın şu aşamada İran’a yeni saldırılar konusunda henüz nihai kararını vermediği ifade edildi.

'NETANYAHU İKTİDARINI KORUMAK İÇİN SAVAŞ İSTİYOR'

İsrail basını, muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un hükümet kurma girişimlerini engellemeye çalıştığı belirtilen Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi konusunda ısrarcı olduğunu duyurmuştu.

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Buna karşı İsrail ordusunun komuta kademesinin ABD ile tam koordinasyon sağlanmadan İran'a ilişkin bir adım atılmaması gerektiği ve uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenme tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu da vurgulanmıştı.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot

'MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE' SALDIRI TALEBİ

Haberde, Netanyahu'nun henüz nihai bir karar vermeyen Trump'ı "mümkün olan en kısa süre içinde" İran'a yeni saldırı talimatı vermesi için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Washington yönetimi yetkilileriyle görüşen kaynakların, Trump'ın karar alma konusunda isteksiz olduğu izlenimini edindiği de aktarıldı.

TRUMP: YENİ YILDA SALDIRI EMRİ VEREBİLİRİM

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü bir anlaşmaya varılamaması halinde 1 Ocak'tan sonra İran'a askeri saldırı emri verebileceğini dile getirmişti.

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İsrail devlet televizyonu KAN, 19 Kasım'da ABD'nin yıl sonundan önce bölgedeki askeri varlığını azaltabileceği endişesiyle Netanyahu'nun Washington'a 4 ila 7 gün sürecek ortak bir hava saldırısı için baskı yaptığını söylemişti.

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EISENKOT'TAN KOMİSYON ÖNERİSİ

i24 News’ün edindiği bilgiye göre, Eisenkot, Likud ile koalisyon hükümeti görüşmeleri sürerken 7 Ekim olaylarının soruşturulmasına ilişkin bir yasa tasarısı hazırladı. Kurulacak komisyon, 7 Ekim olaylarına giden süreçte Netanyahu’nun rolünü ve "Katargate" skandalını soruşturacak. Komisyonun kapsamı ve yapısına ilişkin Likud’un temel talepleri reddedildi.

Eisenkot’un bloğu tarafından sunulan yasa tasarısının, en erken çarşamba günü İsrail Meclisi'nde ön oylamaya sunulması bekleniyor. Oylama, Eisenkot’un bloğu ile Likud arasında bir birlik hükümetinin kurulması konusunda devam eden görüşmelerin ortasında gerçekleşecek.

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LİKUD VE NETANYAHU'NUN TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Komisyonun yapısı ise tartışmanın kilit noktalarından biri oldu. Önerilen yasa tasarısı, Likud ve Netanyahu’nun taleplerinden önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Soruşturma komisyonu tasarısının yanı sıra, Eisenkot’un bloğunun çarşamba günü "Sanık Yasası" ile Polis Soruşturma Dairesi Yasası’nı yürürlükten kaldıran yasa tasarısını da ön oylamaya sunması bekleniyor.

Yasa tasarısına göre, Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Yitzhak Amit komisyon üyelerini atayacak ve komisyonun çalışmaları için 7 milyon şekel bütçe ayrılacak.

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NETANYAHU'NUN 7 EKİM'DEKİ SORUMLULUĞU ARAŞTIRILACAK

Likud’un soruşturmanın kapsamını İsrail’in 2005’teki Gazze’den çekilme sürecine kadar genişletme talebinin aksine, komisyonun yetki alanı 2014’teki Gazze'ye yönelik operasyonlardan itibaren başlayacak.

Komisyonun ayrıca bir yıl içinde çeşitli konulara ilişkin ön bulgularını yayınlaması gerekecek. Ön bulgularda, Netanyahu’nun siyasi olarak aktif olduğu dönemde, 7 Ekim olaylarına giden süreçte üstlendiği sorumluluğun boyutunun tespit edebilmesi bekleniyor.

Komisyon ayrıca, "Başbakanlık Ofisi’ne yabancı devletlerin ve kuruluşların müdahil olmasıyla ilgili endişeler" gerekçesiyle "Katargate" skandalını da soruşturacak.