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Netanyahu'ya göre, Filistin devletinin kurulması "saçma" bir fikir

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#Netanyahu#İsrail#Filistin
Netanyahuya göre, Filistin devletinin kurulması saçma bir fikir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 22:33

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devleti kurulmasını "saçma" bir fikir olarak nitelendirerek, bu konudaki uluslararası kararları hiçe saydı.

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İsrail Hayom gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yapan bir dizi büyükelçiyle bir araya geldi.

Netanyahu, büyükelçilerle yaptığı görüşme sırasında, "Filistin devletinin kurulmasıyla barışın geleceği fikri saçma bir fikirdir. Bunu Gazze'de denedik. Bizi yıkmaya çalışan bir rejimin yerine aynı hedef için çalışan başka bir rejimi getirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, "İsrail ile Filistinliler arasında barışın önündeki temel engelin Arap dünyasının bir kısmının hala Yahudi devletini tanımayı reddetmesi olduğunu" savundu.

Hamas ile Filistin yönetimi arasında bir fark görmediğini kaydeden Netanyahu, "Hamas, İsrail'i derhal askeri olarak yok etmeye çalışıyor. Filistin yönetimi ise uluslararası yollarla İsrail'i 1967 sınırlarına çekip ardından askeri saldırıda bulunmayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Netanyahu, bu açıklamasıyla, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını" öngören BM kararları ile uluslararası hukuku hiçe saymış oldu.

 

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#Netanyahu#İsrail#Filistin

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