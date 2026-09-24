×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Netanyahu'ya BM'de dev protesto: Boş salona konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#BM#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 21:19

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına başlamadan birçok katılımcı tepki olarak salonu boşalttı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

NETANYAHU YUHALANDI

Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.

2023'TEN BU YANA BM GENEL KURULU'NDA 3. KEZ PROTESTO EDİLDİ

Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edildi.

Haberin Devamı

NEW YORK SOKAKLARINDA DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Netanyahuya BMde dev protesto: Boş salona konuştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Netanyahu#BM#İsrail

BAKMADAN GEÇME!