Netanyahu'ya Beyaz Saray'da soğuk duş: 'Filistinlilerin de insan hakları önemlidir'

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Washington'da Filistin destekçisi göstericiler, Beyaz Saray yakınlarında toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizlerle yürüdü.

'SAVAŞ MAKİNESİNİ DURDURUN'

Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri dikkat çekti.

Güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden kamuoyuyla paylaşmadan dün İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket eden Netanyahu, gün içinde Trump ile bir araya gelecek.