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Netanyahu'ya Beyaz Saray'da soğuk duş: 'Filistinlilerin de insan hakları önemlidir'

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#Filistin#Beyaz Saray
Netanyahuya Beyaz Sarayda soğuk duş: Filistinlilerin de insan hakları önemlidir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 11:36

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde Filistin destekçileri, ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında toplandı. Aktivistler, Netanyahu'nun ziyareti protesto ederek, "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı.

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Washington'da Filistin destekçisi göstericiler, Beyaz Saray yakınlarında toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ülkeye gelen Netanyahu'nun ziyaretine tepki gösteren göstericiler, Filistin bayrakları ve ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren dövizlerle yürüdü.

Netanyahuya Beyaz Sarayda soğuk duş: Filistinlilerin de insan hakları önemlidir

'SAVAŞ MAKİNESİNİ DURDURUN'

Dövizlerde "ABD/İsrail savaş makinesini durdurun", "İsrail'in Washington üzerindeki kontrolünü açığa çıkarın" ve "Filistinlilerin de insan hakları önemlidir" ifadeleri dikkat çekti.

Güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden kamuoyuyla paylaşmadan dün İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket eden Netanyahu, gün içinde Trump ile bir araya gelecek.

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#Netanyahu#Filistin#Beyaz Saray

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