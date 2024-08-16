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Netanyahu'ya ateşkes çağrısı yaptın mı sorusuna Trump'tan skandal cevap

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#ABD#İsrail#Netanyahu
Netanyahuya ateşkes çağrısı yaptın mı sorusuna Trumptan skandal cevap
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 11:25

Eski ABD Başkanı ve kasımdaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğüne yönelik önceki gün ortaya atılan iddialar üzerine, 26 Temmuz'dan bu yana Netanyahu ile görüşmediğini açıkladı. Öte yandan Trump'a yöneltilen Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını kabul etmeye teşvik edip etmediğine yönelik soruya, "Hayır, onu teşvik etmedim. O ne yaptığını biliyor. Onu bu işi bitirmesi için teşvik ettim." şeklinde cevap verdi.

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Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu ile Gazze'de ateşkes ve esir takası konularında telefon görüşmesi yaptığına yönelik iddialara yanıt verdi.

Netanyahu ile 26 Temmuz'da iki buçuk saat süren bir görüşme yaptığını aktaran Trump, o günden bu yana kendisiyle görüşmediğini ifade etti.

Trump, "Onunla konuşabileceğimi umuyorum ama o zamandan beri konuşmadım." dedi.

 

TRUMP'TAN SKANDAL GAZZE AÇIKLAMASI

Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını kabul etmeye teşvik edip etmediğine yönelik soruya Trump, "Hayır, onu teşvik etmedim. O ne yaptığını biliyor. Onu bu işi bitirmesi için teşvik ettim." ifadelerini kullandı.

Trump ve Netanyahu'nun "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması"nı görüştüğü iddia edilmişti.

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ABD'nin Axios haber sitesi, önceki gün iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğünü iddia etmişti. Haberde, Amerikalı yetkililerin, Netanyahu ve Trump’ın "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması" konusunu ele aldıklarına dair bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Netanyahu ile Trump arasında görüşme yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti.

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#ABD#İsrail#Netanyahu

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