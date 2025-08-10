Netanyahu'ya aşırı sağcılardan Gazze'yi tam işgal baskısı: Erken seçim talebi geldi

Haberin Devamı

Gazze Şeridi’nin bütünüyle işgal edilmesini, Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasını ve Yahudi yerleşimlerinin kurulmasını savunan Smotrich, X hesabından yayımladığı video mesajda, 8 Ağustos’ta yapılan toplantıda sadece Gazze kentinin işgalini öngören planın onaylanmasına karşı çıktığını ifade etti.

"Başbakanın, İsrail ordusunu zafere taşıyabileceğine ve taşımak istediğine dair inancımı kaybettim" diyen Bakan Smotrich, Netanyahu'ya seslenerek Gazze'nin tamamının işgal edilmesi kararı için güvenlik kabinesini tekrar toplamasını istedi.

Gazze'nin tamamının işgali için Netanyahu ile son haftalarda yoğun bir şekilde mesai harcadığını belirten Bakan Smotrich, "Haftalar boyunca Başbakan planı destekliyor gibiydi. Ayrıntıları benimle görüştü ve zafer için çabaladığını ve sonuna kadar gitmeyi planladığını belirtti. Ancak ne yazık ki U dönüşü yaptı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve kabinenin amacı Hamas'ı kısmi bir esir takası anlaşmasına zorlamak olan bir "askeri hamleye" yöneldiğini iddia eden Bakan Smotrich, "Zafere böyle ulaşılmaz, esirler böyle geri getirilmez, savaş böyle kazanılmaz" dedi.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti. İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

TAM İŞGAL İÇİN ERKEN SEÇİM TEHDİDİ

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Sukkot, X hesabından, Güvenlik Kabinesi toplantısından Gazze Şeridi’nin tamamının işgali yerine bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgali kararı verilmesine tepki gösterdi.

Milletvekili Sukkot, "Durum buysa, şahsi kanaatime göre seçime gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanarak saldırılarla büyük yıkıma yol açtıkları Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesini kararı alınmamasını “savaş hedeflerinden vazgeçmek olduğunu” ileri sürdü.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili Sukkot

1 MİLYON FİLİSTİNLİ SÜRGÜN EDİLECEK

İsrail'in işgale hazırlandığı Gazze kenti, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alıyor. Kuzeydeki birçok bölge İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden edilmeye iten sözde "tahliye emri" altında. İsrail saldırıları ve ağır yıkıma rağmen 1 milyon Filistinli Gazze'nin kuzeyinde kalarak yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail işgal planı kapsamında, 1 milyon Filistinliyi sözde "tahliye emirleriyle" yerinden ederek orta kesimde yer alan bölgelere sürgün etmeyi hedefleniyor.