Netanyahu'nun yolsuzluk davasıyla ilgili talebine mahkemeden ret

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılacak bir törene katılmak için duruşmadan erken ayrılmayı istedi.

Ancak mahkeme heyeti başkanı Hakim Rivka Friedman-Feldman, Netanyahu'nun talebini reddetti.

Mahkemenin daha önce yaşanan gecikmeleri telafi etmek için programını defalarca esnettiğini belirten Hakim Feldman, acil bir güvenlik durumu olmadığı sürece duruşmaların planlandığı şekilde devam edeceğini belirtti.

Öte yandan mahkeme heyeti, Netanyahu'nun törene katılabilmesi için öğle arasını yalnızca 30 dakika uzatmayı onayladı.

NETANYAHU HAKKINDAKİ YOLSUZLUK DAVASI

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla hakim karşısında.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup yollamıştı.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuru yapmıştı.