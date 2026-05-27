Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasına ilişkin karar çıktı

#Netanyahu Yolsuzluk Davası#İsrail Siyaseti#Başbakan Netanyahu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 15:28

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının iptaline ilişkin talebini onayladı. Erteleme kararının kısmi olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, bugünkü yolsuzluk davası duruşmasının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

Hadad'ın, Netanyahu'nun günlük programına ilişkin ek bilgilendirme sunmasının ardından mahkemenin bugünkü duruşmanın tamamen iptalini kabul ettiği belirtildi.

The Times of Israel'in haberinde, Netanyahu'nun dün gece geç saatlere kadar güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği ve sabah saatlerinde de bir toplantısının bulunduğu gerekçesiyle yapılan talep üzerine mahkemenin ilk olarak kısmi erteleme kararı aldığı ifade edildi.

NETAYAHU HAKKINDAKİ YOLSUZLUK DAVASI

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup yollamıştı.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

