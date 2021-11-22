Netanyahu'nun yargılandığı dava bugünkü duruşmayla devam etti

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Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz, yolsuzluk davasında "savcılığın tanığı" sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Netanyahu'nun basın konusunda kontrol hastası olduğunu ve basına en az güvenlik meselelerine ayırdığı kadar zaman ayırdığını" söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında, başbakanlık koltuğunu kaybederek ana muhalefet safındaki yerini alan Netanyahu 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.

İçeride duruşma devam ederken dışarıda da Netanyahu destekçileri ile karşıtları gösteri düzenledi.

Duruşmada Netanyahu'nun eski basın danışmanı Hefetz, "savcılığın tanığı" olarak ifade verdi.

İfadesinde Hefetz, "Netanyahu, basın konusunda saplantılıydı. Tam bir kontrol hastasıydı. Güvenlikle ilgili toplantılarda bile notların arasında basın bilgilendirmesinin ulaştırılmasını istiyordu." dedi.

Netanyahu döneminde önceki İletişim Bakanı Gilad Erdan'ın görevden alınarak yerine Netanyahu'nun gelmesinin "aile içinde alınmış bir karar olduğunu ve müzakereye açık olmadığını" söyleyen Hefetz, "Basına en az güvenlik meselelerine ayırdığı kadar zaman ayırıyordu." ifadesini kullandı.

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ELOVİTCH İLE NETANYAHU ARASINDA "GİZLİ" GÖRÜŞME

Hefetz, Natanyahu hakkındaki 3 yolsuzluk soruşturmasından biri olan "Bezeq dosyasına" ilişkin de bilgi verdi.

İsrailli medya grubu Bezeq'in patronu Shaul Elovitch ile Netanyahu arasındaki görüşmelerden bahseden Hefetz, Elovitch'in kendisine "devralmak istediği bir telekomünikasyon şirketiyle 2015 seçimlerinden önce anlaşma imzalaması gerektiğini" söyleyerek Natanyahu'ya iletilmek üzere bir belge teslim ettiğini aktardı.

"ELOVİTCH'İ BAŞBAKANLIK ÇALIŞMA OFİSİNE ARKA KAPIDAN SOKTUK"

Hefetz, Netanyahu'nun söz konusu belgeyi sonuna kadar okuduğunu ardından kağıt öğütücüsünde parçaladığını ve sonrasından da Netanyahu ile Elovitch arasında bir görüşme ayarlandığını anlattı.

Kasım 2014'teki görüşmenin gizli kalması için Elovitch'i Başbakanlık çalışma ofisine arka kapıdan soktuklarını söyleyen Hefetz, bu sırada ofisin perdelerinin de kapatıldığını kaydetti.

Eski Başbakan Netanyahu ise Hefetz'in ifadesini bir süre dinledikten sonra izin isteyerek mahkeme heyetinin de onayıyla duruşma salonundan ayrıldı.

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GÖREVDEYKEN YARGILANAN İLK İSRAİL BAŞBAKANI OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

NETANYAHU HAKKINDAKİ "BEZEQ DOSYASI"

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"Bezeq dosyası" Netanyahu aleyhine açılan üç davadan en kritiği olarak nitelendiriliyor.

Netanyahu, Başbakanlık ve İletişim Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde "Bezeq medya grubunun patronu Shaul Elovitch'in firmasının başka bir telekomünikasyon şirketini devralmasının onaylanması karşılığında Bezeq'in haber sitesi Walla'nın Netanyahu lehine yayın yapması konusunda anlaşmakla" suçlanıyor.

Bezeq grubunun, söz konusu anlaşmayla milyonlarca İsrail şekeline varan mali avantaj elde ettiği belirtiliyor.

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Savcılıkla anlaştıktan sonra davada tanık sıfatı elde eden Netanyahu'nun eski danışmanı Hefetz, eski Başbakan'ın "sır küpü" olarak tanınıyor.

Hefetz'in, Netanyahu hakkında anlatacakları, İsrail kamuoyunda merakla bekleniyordu.

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında toplam 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.