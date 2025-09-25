×
HABERLERDünya Haberleri

Netanyahu'nun tutuklanma korkusu: Rota değiştirmek zorunda kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Netanyahu#UCM#ABD
Netanyahunun tutuklanma korkusu: Rota değiştirmek zorunda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 12:03

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı nedeniyle ABD'ye giderken farklı bir rota izledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararı nedeniyle farklı bir rota izledi.

Netanyahu’nun, BM Genel Kurulu'na katılmak için gece saatlerinde Tel Aviv'den ABD'ye hareket ettiği bildirildi.

Netanyahunun tutuklanma korkusu: Rota değiştirmek zorunda kaldı

Netanyahu, New York'a hareketinden önce havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını söyledi.

Netanyahunun tutuklanma korkusu: Rota değiştirmek zorunda kaldı

Netanyahu, 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Gazze konusunda Tel Aviv'in ‘hedeflerini’ görüşeceklerini aktardı.

ROTA DEĞİŞTİRDİ

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, Netanyahu'yu taşıyan uçak Avrupa üzerinden New York'a gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti. 

Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanan uçağın Fransa hava sahasına girmediği görüldü. 

İsrail basını, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı nedeniyle uçağın bu rotayı izlediğini yazdı. 

UCM KARARI

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

 

HAVALİMANINDA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Netanyahu, Ben-Gurion Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Netanyahunun tutuklanma korkusu: Rota değiştirmek zorunda kaldı

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin haberine göre, başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu’dan Gazze Şeridi’ne saldırıları derhal durdurması ve esir takası anlaşması imzalamasını istedi.

Hapishane tulumları giymiş birkaç göstericinin Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Başbakan Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar açtığı görüldü.

BOŞ SANDALYALERE KONUŞTU

Netanyahu, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye geldiği anda, katılımcı delegeler ve ülke liderleri salonu terk etti.

Netanyahu, Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelerin temsilcileri salonu terk edince boş sandalyelere karşı konuşmak zorunda kaldı.

