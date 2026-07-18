Netanyahu’nun Türkiye çıkışı Trump’ı kızdırmış

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ABD merkezli Axios’un haberine göre Netanyahu’nun, Trump’ın Ankara ziyareti öncesinde en çok izlediği kanal olan Fox News’e çıkarak Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı planını eleştirmesi Beyaz Saray’da rahatsızlık yarattı.

ABD’li bir yetkili Trump’ın röportaj nedeniyle “çok öfkelendiğini” söylerken, bir başka yetkili ise ABD Başkanı’nın “Bibi’nin bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğünü” belirtti. Netanyahu, son günlerde ABD’yi ziyaret etmek ve Trump ile görüşmek için birçok girişimde bulunmuş ancak somut bir geri dönüş alamamıştı.

Netanyahu’nun ofisi, dün söz konusu ziyaretin “ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi nedeniyle ertelendiğini” açıklamıştı.