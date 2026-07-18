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Netanyahu’nun Türkiye çıkışı Trump’ı kızdırmış

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Netanyahu
Netanyahu’nun Türkiye çıkışı Trump’ı kızdırmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında son haftalarda giderek açılan mesafenin perde arkasında Türkiye’nin de yer aldığı öne sürüldü.

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ABD merkezli Axios’un haberine göre Netanyahu’nun, Trump’ın Ankara ziyareti öncesinde en çok izlediği kanal olan Fox News’e çıkarak Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı planını eleştirmesi Beyaz Saray’da rahatsızlık yarattı.

ABD’li bir yetkili Trump’ın röportaj nedeniyle “çok öfkelendiğini” söylerken, bir başka yetkili ise ABD Başkanı’nın “Bibi’nin bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğünü” belirtti. Netanyahu, son günlerde ABD’yi ziyaret etmek ve Trump ile görüşmek için birçok girişimde bulunmuş ancak somut bir geri dönüş alamamıştı.

Netanyahu’nun ofisi, dün söz konusu ziyaretin “ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi nedeniyle ertelendiğini” açıklamıştı.

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#ABD#Trump#Netanyahu

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