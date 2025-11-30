Netanyahu'nun Suriye konusundaki sessizliği gündeme oturdu: 'Türkiye çekincesi' iddiası

Haberin Devamı

Suriye'de İsrail ordusunun düzenlediği baskınla 2'si kadın 2'si çocuk olmak üzere 13 kişiyi öldürmesi ve 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan baskının ardından Netanyahu ve Katz'ın sessiz kalması dikkat çekti. İsrail basını, bölgede düzenledikleri saldırılara ilişkin tehditkar açıklamalarıyla bilinen Netanyahu ve Katz'ın sessizliğine gerekçe olarak Türkiye çekincesini gösterdi. İsrail'in sessizliğinin altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan endişesi yattığı belirtildi.

Netanyahu, İsrail'in Orta Doğu çapındaki saldırgan politikalarına ilişkin yaptığı sert açıklamalarla biliniyor. Daha önce Katar, Lübnan, İran, Gazze Şeridi ve Filistin topraklarına düzenlenen saldırıları savunan Netanyahu, İsrail'in istediğinde saldırı düzenlemeyi bir hak olarak gördüğünü belirtmişti. Uzmanlar, Netanyahu'nun bu tutumunun altında hem saldırıları haklı gösterme hem de iç politikada elini güçlendirme arayışı olduğunu savunuyor.

İsrail Başbakanı, Suriye'deki saldırıya ilişkin ise bir yorum yapmadı. Netanyahu'nun yanı sıra Katz'ın da sessizliğini koruması, İsrail basınında soru işaretlerini artırdı. Katz, sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarını ve sivillere yönelik katliamlarını savunmasıyla sıkça gündeme gelen bir isim. Ancak aşırı sağcı Bakan, Suriye'de İsrail askerlerinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan baskına ilişkin sessiz kalmayı tercih etti.

NETANYAHU VE KATZ'IN SESSİZLİĞİ

İsrail merkezli YNET’in haberine göre, Suriye’de yaşanan çatışmanın üzerinden 2 günden fazla geçmesine rağmen İsrailli üst düzey yetkililer sessiz kaldı. Haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun açıklama yapmadığı ve Savunma Bakanı Katz’ın sosyal medya hesaplarında değerlendirme paylaşmadığı vurgulandı. Bu durumun, çatışmanın siyasi etkilerine ilişkin İsrail'de soru işaretlerini artırdığı ifade edildi.

YNET, sessizliğin en önemli nedenlerinden birinin ABD Başkanı Donald Trump’ın tepki göstermesi olasılığı olduğunu kaydetti. Haberde Netanyahu’nun, Washington’ın yürüttüğü Orta Doğu politikalarına karşıt görünmekten kaçındığı yorumuna yer verildi. İsrail yönetiminin, Trump’ın bölgedeki denge arayışını bozacak bir mesaj vermek istemediği dile getirildi.

"İSRAİL, TÜRKİYE'DEN ÇEKİNİYOR"

YNET'in değerlendirmesinde, İsrail’in sessiz kalmasının bir diğer nedeni olarak Türkiye gösterildi. İsrail’in Türkiye'yi kışkırtmaktan çekindiği için temkinli davrandığı vurgulandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaşanacak olası bir gerilim, Türkiye’nin sahadaki varlığını daha da güçlendirebileceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kışkırtmamak için radar altında hareket ediyor. Ahmed Şara liderliğindeki Suriye'nin yeni yönetimiyle doğrudan bir çatışma, Türkiye'yi daha geniş bir çatışmanın içine çekebilir; bu da İsrail'in kaçınmak istediği bir sonuç."

Gazeteye açıklamalarda bulunan İsrailli güvenlik yetkilileri, Türkiye’nin Suriye’deki etkinliğinin dikkate alınması gerektiğini, geniş çaplı bir çatışmanın Ankara’yı doğrudan sahaya çekebileceğini savundu. Bu nedenle İsrail siyasi kadrolarının "düşük profilli bir yaklaşımı" tercih ettiği ifade edildi. Yetkililer, Suriye sınırındaki kırılgan güvenlik ortamının Türkiye’yle daha fazla gerilimi tetikleyebileceğini ifade etti.

Yetkililer, İsrail'in saldırıda kayıplar vermesine dair ise baskının hazırlık sürecindeki istihbarat eksikliklerine dikkat çekti. Bu durumun İsrail'in Suriye’deki zaaflarının göstergesi olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

BEYT CİN'E DÜZENLENEN BASKIN

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı bir beldeye düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı duyurulmuştu.

Suriye basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği ifade edilmişti. Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı kaydedilmişti.

İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği söylenmişti. Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğrulamıştı. Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtildi. Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edilmişti.

Türkiye başta olmak üzere Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ülkeleri ve Danimarka saldırıyı kınamıştı.