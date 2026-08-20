Netanyahu’nun seçim kumarı… Suriye’de tehlikeli tırmanış… Türkiye ve İsrail çatışmanın eşiğinden döndü

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İsrail, Suriye’de Türkiye’yi bahane ederek, iki yıl önce Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ankara’nın da desteğiyle başlayan “devletin yeniden inşası” sürecine yönelik saldırganlığını sürdürüyor. Tel Aviv, önceki gün Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında bulunan ve Türkiye’ye sadece 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur Askerî Hava Üssü’nü bombalamasına Türk askerlerinin üsteki faaliyetlerini gerekçe gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin askeri havalimanına yerleşme niyetinde olduğunu iddia etti. Türkiye iddiaları reddederken ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise İsrail medyasına yaptığı açıklamada “Saldırı, İsrail ile Türkiye’nin ve aynı zamanda Suriye’nin doğrudan askeri bir çatışmaya hızla sürüklenmesi açısından gerçek bir risk taşıyordu” diyerek İsrail’i eleştirdi. Amerikalı yetkili, Ankara’nın sağduyulu davranarak olası bir çatışmanın önüne geçtiğinin de altını çizdi.

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AMAÇ SEÇİM ÖNCESİ GERİLİM

Netanyahu’nun ofisi, İsrail’e ait savaş uçakları tarafından üsteki havaalanı pisti ve depolama tesislerine düzenlenen sekiz hava saldırısını teyit ederken, Şam yönetiminin Halep yakınlarındaki hava üssüne Türk askerlerinin konuşlanmasına izin verdiği ve İsrail ile arasındaki güvenlik statükosunu ihlal etme noktasına geldiğini ileri sürdü. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de saldırıdan sadece bir gün sonra, Suriye’nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeyi ziyaret etmesi dikkati çekti. Amerikalı haber sitesi Axios’a konuşan üst düzey ABD’li yetkililer ise İsrail’in saldırgan tavrının arkasında ülkede 27 Ekim’de yapılacak seçimlerin olduğunu düşünüyor. Habere göre ABD, Suriye’den itidalli davranmasını isteyerek sorunun İsrail’deki seçimlerin ardından ele alınmasının daha kolay olacağı mesajını verdi. Öte yandan İsrail medyasına göre F-35 olduğu düşünülen iki savaş uçağı, Lübnan yönünden Suriye hava sahasına girdi ve saldırıları gerçekleştirdikten sonra bir saat boyunca, arama yapan keşif uçaklarının eşliğinde bölgede kaldı.

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BARRACK: ENDİŞE VERİCİYDİ

Barrack olayla ilgili dün İsrail medyasına yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışmanın eşiğine gelindiğini vurgulayarak Türkiye’nin saldırılar öncesinde bilgilendirilmediğini ancak kendi topraklarına doğru ilerleyen uçakları tespit ettiğini kaydetti. İsrail’e ithafen “Hedefin kendileri olduğunu düşünerek kendi uçaklarını da havalandırabilirlerdi” uyarısında bulunan Barrack, “Yaşananlar ciddi ve endişe vericiydi” ifadesini kullandı. Amerikalı yetkili “Şu anda İsrail ile Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizmasının yeniden devreye sokulması konusunda ilgili tüm taraflarla sessiz diplomatik görüşmeler yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

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ANKARA’DAN TEPKİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da İsrail Başbakanlığının Türkiye’ye yönelik gayriciddi iddialarının, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını duyurdu. Açıklamada, “Türkiye, Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir” ifadesine yer verildi. Türkiye’nin yanı sıra Ürdün, Bahreyn, Katar, Mısır, Pakistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere saldırıları kınadı.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu dün Amerikalı, Katarlı, Suudi Arabistanlı ve Ummanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Bilgi Notu: İsrail benzer bir saldırıyı geçen yıl da yapmıştı. Türk ordusunun Humus ve Palmira arasındaki T4 Hava Üssü’ne konuşlanacağı, buraya HİSAR gibi hava savunma sistemleri kurarak bir üs oluşturma hazırlığında olduğuna dair iddiaların ardından İsrail savaş uçakları Nisan 2025’te üssü bombalamıştı.

İsrail, Suriye’deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’nü bombaladı.