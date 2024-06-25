Netanyahu’nun savaşı durdurmaya niyeti yok: Refah bitiyor askerler Lübnan sınırına

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Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu, önceki akşam katıldığı Kanal 14’teki programda Hizbullah’a gözdağı verdi. Gazze’de Hamas’a karşı yürütülen operasyonun artık son aşamasına gelindiğini dile getirerek Hizbullah’a karşı daha fazla askeri kuzeydeki Lübnan sınırına gönderme hazırlığında olduklarını duyurdu. Netanyahu’nun sözleri, İsrail ve Hizbullah’ın savaşa daha da yaklaştığının başka bir işareti olarak okunurken İsrailli lider ordunun Refah kentinde sürdürdüğü kara harekâtını tamamlamaya yakın olduğunu ancak bunun Hamas’a karşı savaşın tamamen sona ereceği anlamına gelmediğini de söyledi. İsrail ordusu, 18 Haziran’da Lübnan’a yönelik olası saldırıya ilişkin harekat planının onaylandığını açıklamıştı.

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BIDEN’IN PLANI ÇÖPE

Netanyahu aynı programda, devam eden ateşkes ve rehine takası müzakerelerine kapıyı kapatan açıklamalarda da bulundu. İsrail’in Hamas tarafından tutulan bazı rehinelerin iadesi karşılığında kısmi bir anlaşma karşılığında Gazze’deki savaşı ‘durdurmaya’ hazır olduğunu belirten Netanyahu, Hamas yok edilene kadar savaşın bitmeyeceğini vurguladı. Netanyahu’nun bu sözleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın haziran ayının başında açıkladığı kalıcı ateşkes teklifini, İsrail’in kabul ettiğine dair iddiaları boşa çıkarttı. Zira, ABD’li yetkililer, Biden’ın önerisinin İsrail hükümeti tarafından kabul edildiğini, Hamas’ın yanıtının beklendiğini ifade etmişti. Biden’ın üç aşamalı ateşkes teklifinde saldırıların durması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması öngörülüyordu.

ELEŞTİRİLER GELDİ

İki hafta önce gözlemci olarak bulunduğu savaş kabinesinden ayrılan Gadi Eisenkot, kabinede üç aşamalı planın oy birliğiyle kabul edildiğini, Netanyahu’nun ‘kısmi anlaşma’ yönündeki açıklaması savaş kabinesinin kararlarına aykırı olduğunun altını çizdi.

GALLANT ABD’DE İŞBİRLİĞİ İSTEDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) başsavcısı Karim Khan’ın tutuklanması için başvuruda bulunmasından sadece bir ay sonra Washington’a gitti. Ziyareti öncesinde “Gazze’deki savaşın üçüncü aşamasına geçiş büyük önem taşıyor” diyen Gallant, CIA Başkanı Bill Burns ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. ‘Rehinleri istisnasız evlerine döndürmelerinin İsrail’in birincil taahhüdü’ olduğunu söyleyen İsrail Savunma Bakanı Gallant, görüşmeleri sırasında ABD ile yakın işbirliği çağrısında bulundu.