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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 05:04 | Son Güncelleme:

Netanyahu'nun rakibi Saar yeni bir parti kurmaya karar verdi

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Netanyahu'nun rakibi Saar yeni bir parti kurmaya karar verdi
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İsrailli milletvekili Gideon Saar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi'nden ayrıldığını ve yeni bir parti kurmaya karar verdiğini duyurdu.

Likud Partisi'nin 2019'daki başkanlık seçimlerinde Netanyahu'nun rakibi olan Saar yaptığı yazılı açıklamada, Likud'un son yıllarda yönünü değiştirdiğini ve Netanyahu'nun kişisel çıkarlarına hizmet eden bir araca dönüştüğünü belirtti.

Saar, bu nedenle Likud Partisi'nden ayrılmaya ve Netanyahu'nun karşısında yeni bir siyasi partiyle erken seçimlere girmeye karar verdiğini ifade etti.

Saar, Netanyahu'nun rakibi olarak girdiği 2019'daki parti genel başkanlık seçimlerini kaybetmişti.

İsrail'de geçen hafta Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi talebiyle verilen önergenin ilk oylamadan geçmesinin ardından gelen bu açıklamanın, Başbakan Netanyahu için yeni bir darbe olduğu ifade ediliyor.

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