Netanyahu’nun partisi seçimi önde bitirdi

Ancak bir kez daha Likud önderliğindeki sağ blok, koalisyon kurmak için gerekli sayıya ulaşamadı. Oyların yüzde 97’si sayılırken 36 sandalye kazanan Likud’un aşırı sağcı koalisyon ortaklarıyla toplam sandalye sayısı 59’a ulaştı. Ancak hükümet için iki eksikleri bulunuyor. 120 sandalyeli İsrail Meclisi Knesset’te hükümet kurabilmek için 61 milletvekili gerekiyor. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 32 milletvekili çıkararak ikinci oldu.

Bu arada Netanyahu, Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde yer alan Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceği vaadini tekrarladı.