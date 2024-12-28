Netanyahu’nun Ortadoğu kumarı! Suriye ve Lübnan’dan çıkmayacak mı

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Gazze Şeridi’ne yönelik işgal ve katliamlarını devam ettiren İsrail, bir kısmını işgal ettiği Lübnan ve Suriye’den de çekilmeyeceğine dair sinyaller veriyor. Lübnan’da ateşkese rağmen artan ihlaller ve Suriye’de Golan Tepelerini aşan işgalin genişlemesine yakın zamanda Yemen’in de eklenmesi bekleniyor. Bu “çatışmayı sürdürme stratejisinin”, hakkında birden fazla yolsuzluk soruşturması bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iktidarı bırakmama yöntemi olduğu yorumları yapılırken, Haaretz gazetesi yazarı Dahlia Scheindlin, “İsrail Ortadoğu’da bir imparatorluk mu kuruyor?” diye sordu.

LÜBNAN’DA ATEŞKESE RAĞMEN İLERLİYOR

Gazze’de bir türlü ateşkes ve rehine takasına ‘evet’ demeyen İsrail, Lübnan’da da ateşkese rağmen ilerleyişini sürdürüyor. Haaretz’in haberine göre 27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla öngörülen 60 günlük sürenin ardından İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde kalmayı planlıyor. Sahadaki durumdan endişe duyan Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uluslararası topluma, özellikle Fransa ve ABD’ye, İsrail’in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini “hızlandırması” yönünde baskı yapmaları çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail savaş uçakları dün de ateşkese rağmen Suriye-Lübnan sınırındaki Beka Vadisi’ni bombaladı.

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SURİYELİLER ENDİŞELİ

Suriye’de Esad rejiminin muhalifler tarafından yıkılmasının ardından eski rejime ait birçok askeri alanı bombalayan İsrail, halihazırda işgali altında tuttuğu Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ndeki varlığını daha da genişletti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail ordusunun ülkenin en yüksek dağı olan Hermon Dağı da dahil, Suriye’de 300 kilometrekarelik alanı kontrol etmeye başladığını duyurdu. Wall Street Journal’in dünkü haberinde de bu bölgede yaşayan Suriyelilerin, İsrail askerlerinin varlığının uzun sürmesinden endişe duyduğu aktarıldı.

‘YEMEN’DE DAHA YENİ BAŞLADIK’

İsrail’in önceki akşam Yemen’de bulunan Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine 100 savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının altıya yükseldiği açıklandı. Yemen’deki Husiler, İsrail’in Gazze’deki işgalini sebep gösterek gerçekleştirdikleri füze saldırılarında Tel Aviv’i hedef almıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, Yemen’e yönelik saldırılarla ilgili “Daha yeni başlıyoruz. Sonuna kadar saldıracağız. Hamas, Hizbullah ve Suriye öğrendi. Husiler de öğrenecek” diyerek hava saldırılarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Yemen’e dün gece bir hava saldırısı daha düzenlendi. Başkent Sana’ya yapılan saldırıya dair Husiler, ABD ve İngiltere’yi suçladı. Söz konusu ülkelerden ise henüz bir açıklama gelmedi.

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AİLECE KRİMİNAL

İsrail’in saldırılarını arttırmasının arkasında yolsuzluk davalarıyla boğuşan Netanyahu’nun iktidarda kalma çabası olduğu değerlendiriliyor. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakim karşısına çıkan Netanyahu’ya bir kötü haber daha geldi. İsrail Başsavcılığı, dün Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun da siyasi taciz uyguladığından şüphelenerek soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmada, Sara Netanyahu’nun eski yardımcısına siyasi muhaliflere karşı protestolar düzenlemesi talimatı verdiği belirtildi.

ŞAM VALİSİ’NDEN İSRAİL MESAJI

‘İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ’

Suriye’deki yeni yönetimin atadığı Şam Valisi Mahir Mervan, Amerikalı NPR’ye verdiği röportajda yeni kurulan yönetimin İsrail ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Mervan, eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra İsrail’in ilk baştaki tedirginliğini anladıklarını ve doğal bulduklarını söyledi. Mervan, “İsrail’e karşı hiçbir korkumuz yok ve sorunumuz İsrail ile değil. Birlikte yaşamak isteyen bir Suriye halkı var. Artık barış istiyorlar, anlaşmazlık istemiyorlar” ifadelerini kullandı.