'Darbecilik' suçlaması İsrail'i karıştırdı: Genelkurmay Başkanı ve Netanyahu birbirine girdi

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Netanyahu'nun, Zamir'den Gazze Şeridi'nin işgali için hazırlanan planları gözden geçirerek kabineye sunmasını istediği ifade edildi. İsrail basını, Zamir'in planları zaten sunduğunu belirtmesi üzerine Netanyahu'nun "İyileştirmeler yapın ve yeniden sunun" talimatını verdiğini bildirdi.

Kaynaklara göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Netanyahu'yu, Gazze'nin tümünün işgal edilmesi planının İsrail'i büyük bir riskle karşı karşıya bıraktığı konusunda uyardı. Zamir'in Gazze'yi işgal etmek isteyen Netanyahu'yu İsrail'i tuzağa çekmekle suçladığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Zamir'in görüşmelerde askeri bir operasyona rehinelerin hayatlarını önemli ölçüde tehlikeye atacağı ve ordunun yıpranmasına yol açacağı için karşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Başbakan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Zamir'e yönelik sert ifadeler kullanarak onun "1970'lerde Orta Amerika'daki bir muz cumhuriyetinde görülebilecek türden bir isyan ve askeri darbe girişiminin" arkasında olduğunu iddia etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

ZAMİR'DEN SERT YANIT

Toplantı sırasında Başbakan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun kendisine yönelik "darbe girişimine öncülük ettiği" suçlamalarına atıf yapan Zamir, Gazze'de yürüttükleri "savaşın ortasında" neden bu tür saldırılara maruz kaldığını sordu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bildirdiğine göre, Zamir, Başbakan Netanyahu'nun kendisine gönderdiği basına yansıyan "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajına da sert yanıt verdi.

Gazze'nin tamamını işgal planıyla ülkeyi tuzağa çektiği yönünde Zamir'in kendisine yönelttiği eleştiriye cevaben Netanyahu, kabineye sunacağını söylediği planda iyileştirmeler yapılmasını talep etti. Tartışma sırasında Zamir'in zaman zaman öfkelendiği ifade edildi.

Netanyahu, Zamir'e "Basın karşısında istifa etmekle tehdit etmeyin. Planınızı kabul etmememiz halinde sürekli istifa tehditleri savurmanızı kabul etmiyorum. Oğlum 33 yaşında, yetişkin bir adam" dedi.

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Yair Netanyahu (solda), daha önce Gazze ile ilgili açıklamalar yapan dünya liderlerine sosyal medya üzerinden hakaret etmişti.

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN ZAMİR'E GÖNDERME

Netanyahu'nun ofisi, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Zamir'in tepkisine atıfta bulunarak, "İsrail Savunma Kuvvetleri, işgal planlarını onaylamak üzere perşembe günü toplanacak olan güvenlik kabinesinin alacağı her türlü kararı uygulamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

İsrailli bir kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal edilmesi eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İsrail basını, Zamir'in Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğunu duyurmuştu.

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Gözden Kaçmasın ABD heyeti Putin ile görüşmek için Rusya'da Haberi görüntüle

TRUMP'IN GAZZE PLANI

New York Times'ın (NYT) iki ABD'li ve bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump, pazartesi akşamı Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım sağlamadaki rolünü büyük ölçüde genişletme planlarını görüştü.

Bu gelişme, Hamas ve İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin tıkanması ve Netanyahu'nun savaşı daha da genişletme kararı almasının ardından geldi. ABD'li yetkililer, Netanyahu'nun saldırı planına şu ana kadar net bir itirazda bulunmadı. Trump'ın geçen hafta vaat ettiği Gazze'ye yeni gıda yardımı planı da henüz kesinlik kazanmış değil.

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ABD'NİN GAZZE'DE YARDIM OPERASYONLARINI DEVRALACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Witkoff, geçen hafta İsrail ve Gazze'ye yaptığı ziyaretlerin ardından pazartesi günü Trump'la bir araya geldi. ABD'li bir kaynak, İsrail'in Gazze'deki insani yardım operasyonlarını iyi yönetemediği gerekçesiyle Trump yönetiminin Gazze'deki yardım çalışmalarının kontrolünü "devralmaya" karar verdiğini açıkladı.

Kaynak, ABD'nin bu süreçte tam olarak nasıl bir rol üstleneceğini detaylandırmadı ancak Katar gibi Körfez ülkelerinin finansman sağlayacağını, Ürdün ve Mısır'ın da muhtemelen sürece dahil olacağını belirtti. Beyaz Saray ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Bir diğer yetkili, Trump'ın ABD'nin kontrolü ele alması fikrinden "memnun olmadığını" ancak "bunun gerekli olduğunu" ifade ettiğini aktararak, "Başka bir seçenek yok gibi görünüyor. Gazze'deki açlık krizi giderek derinleşiyor. Donald Trump bu durumdan rahatsız. Bebeklerin aç kalmasını istemiyor. Annelerin çocuklarını emzirebilmesini istiyor. Bu konuya odaklanmış durumda" dedi.