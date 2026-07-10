Netanyahu'nun oğlu ismini değiştirdi

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Yair Netanyahu'nun vergi kesintisi belgelerinde Yonatan Hon ismini kullandığı tespit edildi. Yair Netanyahu'nun ayrıca belgelerde "Balfour 0" olarak listelenen kurgusal bir adres kullandığı kaydedildi.

Yair Netanyahu, daha önce sosyal medyada kendisini "Yair Hon" olarak tanıtmıştı. Hon, annesi Sara'nın babası Shmuel'in asıl soyadıydı; aile daha sonra soyadını Ben Artzi olarak değiştirmişti.

Yair Netanyahu

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NETANYAHU ADI ABD'DE SORUN ÇIKARDI

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Yair Netanyahu'nun isim değişikliği, Netanyahu soyadının uluslararası alanda ve ABD'de giderek artan siyasi ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşti.

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Binyamin Netanyahu, ABD siyasetinde giderek daha olumsuz bir figür haline gelirken, Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı hakkında Gazze'deki soykırımın ardından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Yair Netanyahu, ABD'deki iş bağlantıları ve ailenin varlıklı kişilerle olan ilişkisine dair geçmişteki tartışmalar nedeniyle inceleme altındaydı.

'ÖLÜM TEHDİTLERİ' NEDENİYLE ABD'YE TAŞINMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, 2025'te muhalif protestocuların kendisine yönelik "ölüm tehditleri" nedeniyle ülkeyi terk ederek ABD'ye taşındığını iddia etmişti.

TOV haber platformuna röportaj veren Netanyahu, Başbakan Netanyahu'nun eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığı gece kendisine yönelik ölüm tehditleri üzerine, ABD'ye yerleşme kararı aldığını söylemişti. Gallant'ın görevden alınmasını protesto eden göstericilerin evinin önünde toplandığını aktaran Yair, ellerinde meşaleler taşıyan bazı göstericilerin evin çitlerine tırmanmaya çalıştığını ancak polisin müdahale etmediğini öne sürmüştü.

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Kimi göstericilerin kendisine ölüm tehditleri savurduğunu iddia eden Yair, "Tüm bunların olmasına izin veren üst düzey yöneticiler olduğu açıktı." demişti.

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Yair Netanyahu ayrıca, tartışmalı yargı reformuna karşı yapılan gösteriler dahil ülke içindeki pek çok protestonun finansmanının Almanya, İsveç, İngiltere ve Fransa olmak üzere büyük oranda Avrupa Birliği ülkelerinden sağlandığını savunmuştu.

UCM'NİN NETANYAHU HAKKINDAKİ TUTUKLAMA KARARI

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

UCM Başsavcısı Khan, geçen sene BBC'ye verdiği röportajda, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması için bazı dünya liderlerinden baskı gördüğünü belirtmişti. Khan, "Birçok lider ve diğerleri bana söyledi, bana tavsiyede bulundu ve beni uyardı." ifadesini kullanmıştı.

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Khan'ın, Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere yönelik savaş suçu soruşturmasında siyasi baskı, istihbarat tehdidi ve cinsel suç iddialarıyla hedef alındığı bildirilmişti.

Khan'a yönelik baskıların, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığı Nisan 2024'ten itibaren arttığı ifade edilmişti.