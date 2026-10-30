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Netanyahu'nun oğlu Filistinlileri hedef aldı

Güncelleme Tarihi:

#Yair Netanyahu#Filistinliler#Arap Partileri
Netanyahunun oğlu Filistinlileri hedef aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 15:13

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef gösterdi. Yair Netanyahu, Filistinlilerin İsrail'in geleceğine tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

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Yair Netanyahu, ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonrası İsrail meclisinde 19 sandalye elde ederek kilit konuma yerleşen Arap partiler ve seçmenleri hakkında konuştu.

Oğul Netanyahu, "Arap partileriyle ilgili sorun, Arap olmaları değildir. Onlarla ilgili sorun; Yahudi devletini yok etme arzusunu açıkça beyan eden ve kalıntıları üzerinde bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan, Filistinli milliyetçi ve İslamcı partiler olmalarıdır.” dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin neredeyse tamamının Arap partilerine oy verdiğini söyleyen Netanyahu, Filistinliler ve Arap partilerinin "İsrail’in bekası için en az İran nükleer programı kadar büyük bir tehdit oluşturduklarını" dile getirdi.

Netanyahunun oğlu Filistinlileri hedef aldı

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ARAP PARTİLERİNİN SEÇİM BAŞARISI

Yair Netanyahu'nun açıklaması, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin seçimlerde elde ettiği başarıyla Netanyahu’nun hükümet kurmasını engellemesinin ardından geldi.

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabbarin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail meclisinde belirleyici bir rol elde etti.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Netanyahu'nun iktidar bloku ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun tek başına hükümet kurma şansı bulunmuyor.

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#Yair Netanyahu#Filistinliler#Arap Partileri

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