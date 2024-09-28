Netanyahu'nun Nasrallah için düğmeye bastığı an! "ABD ziyareti bir aldatmacadan ibaretti"

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İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini açıkladı.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini korurken, Nasrallah'ın ölümü ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.



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İngiliz medyasına konuşan üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler için New York'a yaptığı ziyaret sadece bir aldatmacadan ibaretti.

Hizbullah hedeflerine yönelik yoğun bombardıman Netanyahu'nun Cuma günü öğleden sonra Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmadan sadece birkaç saat sonra başladı.

İsmi açıklanmayan İsrailli yetkiliye göre Netanyahu'nun New York'ta olması Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı, İsrail başbakanı uzaktayken kendisinin güvende olduğuna inandırmak için tasarlanmış bir hamleydi.



İddialara göre Netanyahu New York'tayken, Tel Aviv'de kalan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı arayarak ağır bombardıman için talimat verdi. Aynı gün, saat 17.00'den sonra, Nasrallah'ın bulunduğu düşünülen Beyrut'taki konutlara saldırılar başladı.

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu Hizbullah'ı aldatarak Lübnan'ı harabeye çevirdi ve Orta Doğu'yu 'topyekün savaş'ın eşiğine getirdi.



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Katar merkezli yayın organı Al Jazeera, Nasrallah'ın ölümünün doğru olması halinde grubun ciddi bir zorluk yaşayacağını belirtti. Gazetede yer alan analize göre, Hasan Nasrallah Hizbullah'ın askeri operasyonları fiilen yöneten kişi değil sadece son kararı o veriyor. Hizbullah en az üç bölümden oluşuyor, askeri kanat, siyasi kanat (Lübnan siyasi toplumunun bir parçasılar) ve hayırsever kanat. Eğer Nasrallah gerçekten öldürüldüyse, onun yerine kim geçerse geçsin bu üç kanadın sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacak.

Geçtiğimiz hafta grubun önemli askeri liderlerine yönelik bizr dizi suikast düzenlendi. Bu durum Narsrallah'ın öldürülmesiyle grubu daha da zora sokacak öldürülen isimlerin hepsi askeri tecrübeye sahip. Özellikle yoğun çatışma döneminde onların yerini doldurmak zor olacak gibi görünüyor.