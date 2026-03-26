Netanyahu'nun kan dökecek planı! Trump’tan İsrail'e 'katliam' freni

Tuğba Bozkurt
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 08:04

Netanyahu’nun İran halkına "sokağa dökülün" çağrısı yapma planına Trump’tan sert veto geldi. İsrail Başbakanı’nın, Trump’ın uyarısına rağmen tek başına yaptığı o çağrı ve İran'da gerçekleştirdiği kritik saldırıların perde arkası ortaya çıkarken iki müttefik arasında rejim değişikliği ve "kan dökme" sınırı konusundaki derin görüş ayrılığı da gözler önüne serildi

İki ABD'li ve bir İsrailli bir kaynağın ABD'li yayın kuruluşu Axios'a verdiği bilgiye göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta İranlılara hükümetlerini protesto etmek için sokaklara dökülme çağrısı yapmak istedi ancak ABD başkanı Trump bunu 'çok riskli' olduğu gerekçesi ile reddetti.

Görüşme hakkında bilgilendirilen bir ABD'li yetkiliye göre Trump, Netanyahu’ya "İnsanlar sadece biçilecekse (öldürülecekse) neden onlara sokaklara çıkmalarını söyleyelim ki?" dedi.

"KAN DÖKME KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ FARKLI"

Axios'a göre ABD ve İsrail, savaş askeri hedeflerinin çoğunda hemfikir ancak İran’daki rejim değişikliği konusunda kabul edilebilir görülen kaos ve kan dökme miktarı konusunda görüşleri farklılık gösteriyor.

Netanyahu, halk ayaklanması için gerekli koşulların oluşturulmasını İsrail’in temel hedefleri arasında sayarken; ABD'li yetkililer, Trump’ın rejim değişikliğini daha çok bir "bonus" (ekstra kazanç) olarak gördüğünü söylüyor.

Trump savaşın başlangıcında İran halkının yönetimi devralma şansı bulacağını söylemiş olsa da, o zamandan beri bunu nadiren tekrarladı.

GEÇEN HAFTAKİ SALDIRILARIN NEDENİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz Salı günü düzenlenen saldırılarda İsrail; İran’ın ulusal güvenlik şefi ve ülkenin fiili geçici lideri Ali Laricani ile Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi ve birkaç yardımcısını suikastla öldürdü. İsrailli yetkililer, Süleymani’nin protestoları bastırmakla görevli olması nedeniyle, onu öldürmenin amacının halk ayaklanmasının önünü açmak olduğunu belirtiyor.

Axios'a konuşan kaynaklara göre, Netanyahu saldırıdan birkaç saat sonra Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran rejiminin kargaşa içinde olduğunu ve rejimi daha da istikrarsızlaştırmak için bir fırsat penceresi doğduğunu iddia etti.

TRUMP: BÖYLE BİR ÇAĞRI SADECE KATLİAMLA SONUÇLANIR

Netanyahu, kendisi ve Trump’ın İran halkına sokaklara çıkmaları için koordineli bir kamuoyu çağrısı yapmalarını önerdi. İşte o an Trump, böyle bir çağrının sadece bir katliamla sonuçlanacağından endişe duyduğunu dile getirdi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre Netanyahu ve Trump bu görüşmede ertesi gün kutlanacak olan geleneksel Ateş Bayramı (Çarşamba Suri) sırasında İranlıların sokaklara çıkıp çıkmayacağını bekleyip görme kararı aldı.

NETANYAHU TRUMP'A RAĞMEN ÇAĞRI YAPTI: CESUR İRAN HALKI DIŞARI ÇIKIN

Netanyahu yine de bu fırsatı kaçırmadı ve Trump'ı katmadan kendi bir açıklama yaptı. Hava Kuvvetleri karargahından konuşan Netanyahu, "Uçaklarımız meydanlardaki terör unsurlarını vuruyor. Bu, cesur İran halkının Ateş Bayramı'nı kutlamasına izin vermek için yapılıyor. Öyleyse dışarı çıkın ve kutlayın. Sizi yukarıdan izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ancak Netanyahu'nun beklediği olmadı. Ertesi gün çok az sayıda İranlı sokağa çıktı.

TRUMP DİPLOMATİK BİR YOL ARIYOR

Axios'un haberine göre, savaş devam ederken ve Trump aynı zamanda rejimin geri kalanını yerinde bırakacak diplomatik bir yol arıyor. İsrailli yetkililer ise Netanyahu'nun, yakın zamanda kabul edilebilir bir anlaşmaya varılabileceği konusunda oldukça şüpheci ve endişeli olduğunu söylüyor.

