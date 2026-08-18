Netanyahu'nun İran planını Cumhurbaşkanı Erdoğan bozdu

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İngiliz The Telegraph gazetesi, İsrail'in İran'a yönelik savaş planına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran rejimini devirmek amacıyla İranlı Kürt grupların Kuzey Irak üzerinden İran'a girmesini öngören planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle hayata geçirilemedi.

NETANYAHU, İRAN PLANINI TRUMP'A SUNDU

The Telegraph'ın haberine göre Netanyahu, savaştan önce 11 Şubat'ta Beyaz Saray'a giderek İran'a yönelik planlarını ABD Başkanı Donald Trump'a sundu.

Plan kapsamında, İran rejimini devirmek amacıyla İranlı Kürt grupların Amerikan hava desteğiyle Kuzey Irak üzerinden İran'a girmesi öngörüldü. Altı farklı grubun İran'a girdikten sonra ülke içindeki Kürt grupları silahlandırması planlandı.

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Operasyonun savaş başladıktan sonra, 18 Mart'ta devreye alınmasının hedeflendiği belirtildi. Ancak Telegraph, Netanyahu'nun Trump'a sunduğu planın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle engellendiğini yazdı.

ERDOĞAN'IN MÜDAHALESİ PLANI DURDURDU

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a operasyonun iptal edilmesi yönünde baskı yaptığı ve bu girişiminde başarılı olduğu öne sürüldü.

Erdoğan'ın karşı çıkmasının ardından Washington yönetiminin planı hayata geçirmediği ifade edildi. Körfez ülkelerinin de operasyonun uygulanması halinde bölgede daha geniş çaplı istikrarsızlık yaşanabileceği konusunda Washington'u uyardığı aktarıldı.

MOSSAD İÇİNDE KARIŞIKLIK ÇIKTI

Telegraph'ın haberinde, planın İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından CIA ile görüşülerek hazırlandığı iddia edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plana karşı çıkmasının ardından Mossad içinde de karışıklık yaşandığı öne sürüldü.

Planın uygulanmaması nedeniyle hazırlık sürecinde görev alan iki üst düzey Mossad yetkilisinin, Mossad direktörü tarafından tarafından görevden alındığı belirtildi.

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TRUMP, NETANYAHU'NUN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ PLANINA İKNA OLMADI

Habere göre ABD'li yetkililer, daha sonra Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliğini hedefleyen planındaki bazı unsurların uygulanabilir olmadığını değerlendirdi.

The Telegraph, Netanyahu ile Trump'ın 28 Temmuz'da Beyaz Saray'da yeniden bir araya geldiğini ve İran'da rejim değişikliği seçeneğini tekrar ele aldığını yazdı. Netanyahu'nun ABD Başkanı'nı plan konusunda ikna etmeye çalıştığı, ancak Trump'ın ikna olmadığı vurgulandı.