Netanyahu’nun evine saldırı korkuttu: İsrail kabinesi farklı yerlerde toplanacak

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İsrail basınında yer alan haberlere göre kabine toplantıları güvenlik endişeleri gerekçesiyle gizli bir konumda gerçekleştirilecek. Hizbullah’ın siyasilere ve sembolik binalara yönelik saldırı ihtimalleri göz önünde bulundurularak kabine toplantıları için yeni bir güvenlik protokolü oluşturulduğu ve buna göre toplantıların artık sabit konumlarda gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. İsrail kabinesi Netanyahu’nun Kudüs’teki ofisinde ya da İsrail ordusunun Tel Aviv’deki genel merkezinde toplanıyordu.

İSRAİL: BU SALDIRININ İNTİKAMI AYRI ALINACAK

Bu arada İsrail Başbakanlık Ofisi’nin Netanyahu’nun Kayserya’daki evinin bulunduğu bölgeye güvenlik eklentileri yapılması için hazineden 2 milyon İsrail Şekeli (yaklaşık 18 milyon TL) bütçe talebinde bulunduğu öğrenildi. Netanyahu ya da ailesinin evde bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırıda, evde küçük çaplı hasar meydana gelmişti. Öte yandan, İsrailli Kanal 13 televizyonu, İran’ın Netanyahu’nun konutuna yaptığı saldırıya intikamın henüz alınmadığını, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin ona ayrı bir saldırıyla yanıt verilmesi kararı aldığını iddia etti.