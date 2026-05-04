×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Netanyahu'nun duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Netanyahu#Yolsuzluk
Netanyahunun duruşması başlamasına saatler kala ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 08:57

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın pazartesi günü görülecek duruşması ertelendi. Netanyahu'nun avukatının gece saatlerinde ilettiği talep doğrultusunda alınan kararın gerekçesi açıklanmadı.

Haberin Devamı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun ifade vereceği duruşma, savunma tarafının talebi doğrultusunda başlamasına saatler kala ileri tarihe alındı.

Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın gece saatlerinde ilettiği talep üzerine bugünkü duruşma ertelendi.

Duruşmanın ertelenme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Yolsuzluk davalarından yargılanması süren Netanyahu'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki 3 yolsuzluk davasından sonuncusu 28 Nisan'da olmak üzere 81 kez hakim karşısına çıktı.

Netanyahunun duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.

Gözden KaçmasınABDde silahlı saldırgan dehşet saçtı: En az 10 yaralıABD'de silahlı saldırgan dehşet saçtı: En az 10 yaralıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABD ordusu Hürmüz Boğazında operasyona başlıyor: CENTCOM Özgürlük Projesinin ayrıntılarını paylaştıABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda operasyona başlıyor: CENTCOM 'Özgürlük Projesi'nin ayrıntılarını paylaştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Netanyahu#Yolsuzluk

BAKMADAN GEÇME!