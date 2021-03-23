Netanyahu'nun bulunduğu restoranın yakınlarına füze düştü

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atılması üzerine bölgede sirenlerin devreye girdiğini belirtti.

Adraee, olaya ilişkin daha fazla detay vermedi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu roket Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Biru's Sebi kenti kırsalına düştü.

Sosyal medyaya, roketin düşmesiyle birlikte sirenlerin çaldığı ve Netanyahu'nun apar topar bulunduğu restorandan çıkarıldığına ilişkin görüntüler yansıdı.

İki yıl içinde 4'üncü kez erken genel seçim için sandık başına gidilen İsrail'e Gazze'den roket atılması dikkati çekti.

Gazze'deki Filistin direniş gruplarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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